Зудина с Табаковым, чета Стриженовых и другие гости премьеры оперы Кончаловского «Отелло»

С конца мая у столичных ценителей театрального искусства плотный светский график — важно успеть посетить все постановки в рамках стартовавшего фестиваля «Черешневый лес». Одной из самых ожидаемых стала премьера оперы «Отелло» в постановке Андрея Кончаловского. В этот вечер звезды были как в партере, так и на сцене.

Марина Зудина и Павел Табаков

В театре им. Станиславского и Немировича-Данченко прошла премьера оперы «Отелло». За сложнейшее произведение Джузеппе Верди взялся двукратный лауреат Венецианского кинофестиваля режиссер Андрей Кончаловский. 1 июня он представил свою новую работу звездным друзьям и коллегам.

Андрей Кончаловский и Хибла Герзмава

Партия Дездемоны досталась прославленной Хибле Герзмаве: «Очень люблю это произведение Верди, и партия Дездемоны особенно дорога мне. Я пела ее на многих сценах мира – в Нью-Йорке, Париже, Дрездене — но исполнить ее на сцене родного театра Станиславского и Немировича-Данченко вдвойне приятно и трепетно».

Оценить одну из лучших трагедий Шекспира в постановке российского режиссера пришли Александр и Екатерина Стриженовы, Марина Зудина с Павлом Табаковым, Петр Налич, Наталья Тимакова, Михаил Швыдкой и многие другие.