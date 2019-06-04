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Зудина с Табаковым, чета Стриженовых и другие гости премьеры оперы Кончаловского «Отелло»

С конца мая у столичных ценителей театрального искусства плотный светский график — важно успеть посетить все постановки в рамках стартовавшего фестиваля «Черешневый лес». Одной из самых ожидаемых стала премьера оперы «Отелло» в постановке Андрея Кончаловского. В этот вечер звезды были как в партере, так и на сцене. 
Марина Зудина и Павел Табаков
Марина Зудина и Павел Табаков

В театре им. Станиславского и Немировича-Данченко прошла премьера оперы «Отелло». За сложнейшее произведение Джузеппе Верди взялся двукратный лауреат Венецианского кинофестиваля режиссер Андрей Кончаловский. 1 июня он представил свою новую работу звездным друзьям и коллегам. 

Андрей Кончаловский и Хибла Герзмава
Андрей Кончаловский и Хибла Герзмава

Партия Дездемоны досталась прославленной Хибле Герзмаве: «Очень люблю это произведение Верди, и партия Дездемоны особенно дорога мне. Я пела ее на многих сценах мира – в Нью-Йорке, Париже, Дрездене — но исполнить ее на сцене родного театра Станиславского и Немировича-Данченко вдвойне приятно и трепетно».

Оценить одну из лучших трагедий Шекспира в постановке российского режиссера пришли Александр и Екатерина Стриженовы, Марина Зудина с Павлом Табаковым, Петр Налич, Наталья Тимакова, Михаил Швыдкой и многие другие.

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04 июня 2019
Текст Алена Петровская
Фото пресс-служба Bosco

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Какой же Павел Табаков не симпатичный. Не, да он просто страшный. Бррр

  • В кои то веки понравилось платье Стриженовой...очень оригинальное..с туфельками красиво

  • В кои то веки платье Стриженовой понравилось..оригинальное..с туфельками красиво

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