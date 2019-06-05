Чета Виторганов, семья Охлобыстиных и Елена Беркова с женихом встретились на премьере фильма «Донбасс. Окраина»

4 июня в кинотеатре «Москва» прошла премьера фильма «Донбасс. Окраина». Картину одними из первых оценили Эммануил Виторган с супругой, Ольга Серябкина, Леонид Ярмольник и другие звезды.

Ирина Яровая и Нелли Кобзон

Ренат Давлетьяров представляет на суд зрителей новый фильм под названием «Донбасс. Окраина». Сюжет разворачивается в августе 2014 года. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими людьми. Они пришли с разных сторон, у них разные судьбы и мировоззрение, но сейчас они объединены одной целью — выжить.

4 июня в столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера киноленты.

Фильм представили режиссер и исполнители главных ролей. Гостями показа стали многие звезды. Нужно отметить, что публика собралась разношерстная. Так, на красной дорожке были замечены Эммануил Виторган с супругой Ириной, Нелли Кобзон, Владимир Мединский, семья Охлобыстиных, Ольга Серябкина, Максим Фадеев. Не пропустила премьеру и Елена Беркова с будущим супругом.

Присутствующие высоко оценили фильм. У всех остальных эта возможность появится чуть позже: в широкий прокат лента выходит 12 июня.