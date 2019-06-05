«Мисс Русское Радио 2019»: МакSим впервые вышла в свет после аварии, а дочь Салтыковой — после нападения собаки

В последнее время в Сети активно обсуждали ДТП, в котором пострадала певица МакSим. Спустя месяц реабилитации 35-летняя звезда снова в строю. Светское возвращение состоялось на церемонии «Мисс Русское Радио 2019».

МакSим

4 июня в столичном Доме Союзов прошел финал конкурса «Мисс Русское Радио 2019». Спешим рассказать, кому из участниц досталась корона и кто из знаменитостей оказался в числе приглашенных гостей.

Ирина и Алиса Салтыковы

Итак, начнем с победительницы — ею стала 20-летняя Юлианна Недоводей из Ростова-на-Дону. Помимо сверкающей короны девушка, обошедшая больше двадцати соперниц, получила один миллион рублей.

Юлианна Недоведей «Мисс Русское Радио 2019»

Одними из первых Юлианну с победой поздравили звезды российского шоу-бизнеса. В этот вечер многие из них присутствовали в Колонном зале. Помимо певицы МакSим, впервые вышедшей в свет после аварии, на мероприятии были замечены Александр Ревва, Лада Дэнс, Ирина Салтыкова в компании 31-летней дочки Алисы. Последняя оказалась в центре внимания присутствующих журналистов. Не так давно девушка подверглась нападению овчарки, после чего ей пришлось обратиться к пластическому хирургу. Надо отметить, работа была проделана ювелирная!

Обратите внимание на мини Виктории Дайнеко. Артистка, которую в последнее время много критикуют за чрезмерную худобу, предстала перед собравшимися в очень короткой юбке и едва прикрывающем грудь кроп-топе. Очень смело, Вика!