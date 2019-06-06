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Неожиданные дуэты, откровенные наряды и стриптиз на сцене: чем запомнилась премия Fashion People Awards 2019

5 июня в Vegas City Hall прошла премия Fashion People Awards. Заветные статуэтки получили Филипп Киркоров, Манижа, Светлана Лобода и другие артисты. 
Дарья Мороз
Дарья Мороз

В этом году премия Fashion People Awards отмечает юбилей: 5 июня любимое многими мероприятие прошло уже в десятый раз! На протяжении трех часов на красной дорожке Vegas City Hall появлялись звездные гости самого разного калибра в надежде получить заветную статуэтку. 

Так, фотографам позировали Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Zivert, Слава, Ирина Безрукова, Дарья Мороз, Юлия Беретта, Татьяна Терешина, Жасмин, Джей Мар, Манижа и многие другие. 

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

Ведущими премии стали не два человека, как мы привыкли, а сразу пятеро: Юлия Барановская, ее сын Артем Аршавин, юная звездочка Рианна Заварова, а также Максим Привалов и Константин Тарасюк. 

В этот вечер сюрпризом для гостей были не только победители в номинациях, но и музыкальные выступления артистов. Например, во время номера Славы девушки, олицетворяющие собой ангелов, вдруг разделись: из одежды на них остались лишь миниатюрные стринги и наклейки на соски. Стоит ли говорить, как бурно встретил зал такой стриптиз? Не менее удивила и Любовь Успенская, появившаяся на сцене с Cygo. Артисты вместе исполнили трек «Панда». Отдельного внимания заслуживает look Успенской: певица примерила — в прямом смысле — образ рэперши. Блестящий комбинезон с шортами и капюшоном, черные колготки, высокие ботфорты — разве дашь этой женщине 65 лет? 

Премия не только наградила лауреатов, но и подарила всем ощущение праздника. Мероприятие закончилось около полуночи, но гости не торопились расходиться, наслаждаясь атмосферой и общением друг с другом. 

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06 июня 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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