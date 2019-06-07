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Наталья Бардо не грустит из-за расставания с мужем и выходит в свет со звездными подругами

6 июня одновременно со всем миром сервис Videomore представил премьеру третьего сезона сериала «Рассказ служанки» в России. Одними из первых новые серии увидели Наталья Рудова, Наталья Бардо и другие звезды. 
Наталья Рудова
Наталья Рудова

«Рассказ служанки» — мрачная антиутопия на злободневную тему, основанная на одноименном романе Маргарет Этвуд и адаптированная для телевидения Брюсом Миллером. Сериал получил множество наград, среди которых одиннадцать премий «Эмми» и три «Золотых глобуса» в различных категориях, в том числе как лучший драматический сериал.

6 июня в кинотеатре «Москва» состоялась премьера третьего сезона телесаги. Причем — одновременно с мировой премьерой. Гостями показа стали Наталья Рудова, Екатерина Одинцова, Виктория Дайнеко и другие звезды. На красной дорожке появилась и Наталья Бардо: последние дни СМИ широко обсуждают ее признание в том, что они с Марюсом Вайсбергом больше не вместе. 

Присутствующие отметили, что давно являются поклонниками сериала, поэтому с нетерпением ждали нового сезона и остались довольны увиденным. А вы смотрите «Рассказ служанки»?

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07 июня 2019
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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