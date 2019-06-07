Агаларов с женой, Виторган и Водонаева на открытии модного бутика в центре Москвы

На днях в центре Москвы состоялось открытие pop-up бутика John Varvatos, который расположился в Столешниковом переулке. Первыми оценить коллекцию одежды для настоящих мужчин пришли Максим Виторган, Денис Клявер и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Максим Виторган

6 июня в Столешниковом переулке стало на один дизайнерский бутик больше. Рядом с Dior и Hermes открылся pop-up store американской марки мужской одежды John Varvatos.

Алена Водонаева

Примерить наряды и оценить основные линии бренда пришли многие отечественные селебы. Среди гостей были замечены Иосиф Пригожин с супругой Валерией, холостой Максим Виторган и вновь одинокая Алена Водонаева. Приятным сюрпризом для всех стало появление Алены Гавриловой — после рождения дочери супруга Эмина Агаларова редко выходит в свет, но пропустить важное для мужа мероприятие (компания Агаларовых Crocus Group привезла бренд John Varvatos в Россию) не смогла.



Многие знаменитости по достоинству оценили базовые коллекции, а некоторые даже прикупили себе несколько вещей для предстоящего отпуска.