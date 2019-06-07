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Агаларов с женой, Виторган и Водонаева на открытии модного бутика в центре Москвы

На днях в центре Москвы состоялось открытие pop-up бутика John Varvatos, который расположился в Столешниковом переулке. Первыми оценить коллекцию одежды для настоящих мужчин пришли Максим Виторган, Денис Клявер и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Максим Виторган
Максим Виторган

6 июня в Столешниковом переулке стало на один дизайнерский бутик больше. Рядом с Dior и Hermes открылся pop-up store американской марки мужской одежды John Varvatos.

Алена Водонаева
Алена Водонаева

Примерить наряды и оценить основные линии бренда пришли многие отечественные селебы. Среди гостей были замечены Иосиф Пригожин с супругой Валерией, холостой Максим Виторган и вновь одинокая Алена Водонаева. Приятным сюрпризом для всех стало появление Алены Гавриловой — после рождения дочери супруга Эмина Агаларова редко выходит в свет, но пропустить важное для мужа мероприятие (компания Агаларовых Crocus Group привезла бренд John Varvatos в Россию) не смогла. 

Многие знаменитости по достоинству оценили базовые коллекции, а некоторые даже прикупили себе несколько вещей для предстоящего отпуска.

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07 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Пресс-служба

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Водонаева что там ошивается все, престарело выглядет, прожжено, а вот Короткова лапочка, Валермя косит под молодуху девочку, многих не знаю, но фуршет и открытие видимо манило в жару селебов, Собчак не было, прям удивительно, Виторган в винтаже что ли, курточка жилетик из сундука.

  • Неужели думают красиво без бюстика? Наталья Коган.Мне даже неприятно на это смотреть

  • В Москве пекло и жарко. Почему они в теплых куртках????? А зимой все поголовно в босоножках с голыми пальцами наружу.

  • Коган... Плаща не хватает, чтобы распахивать перед нормальными людьми.

  • Клявера не могу терпеть. Даже необъяснимо)

  • что у Водонаевой с ногами?и какие то старые и опухшие

  • Гость

    Клявера не могу терпеть. Даже необъяснимо)

    да странный, тоже не могу объяснить

  • Никогда не пойму стиля вечернее платье+здоровые кроссы. отвратно смотрится!

  • Водонаевой лет 40+, что с ней, возрастная стала, Валерия и то выглядет хрупкой девушкой, на 25 главное вблизи не расматривать шею и ключицы.

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