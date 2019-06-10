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Люси Лью, Эмили Ратайковски, Джейк Гилленхаал и другие знаменитости на Tony Awards 2019

Вечером 10 июня в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась 73-я церемония награждения премии Tony Awards. Мероприятие посетили многие представители мира кино, театра и модной индустрии.

Пока в Сочи открывали юбилейный 30-й «Кинотавр», в Нью-Йорке тоже вручали награды звездам. На этот раз поводом собраться стала премия Tony, которой отмечают достижения в области театра. В этом году престижное мероприятие посетили как звезды Бродвея, так и голливудские селебрити.

Среди знаменитостей, посетивших церемонию награждения, была Эмили Ратайковски. Самая раскрепощенная модель современности предстала в черном платье Michael Kors Collection с глубоким декольте и вырезами по бокам. По красной дорожке прошлась и Люси Лью, одетая в эффектное фиолетовое платье Christian Siriano.

Среди звезд, пришедших на награждение были замечены Джейк Гилленхаал, Сиенна Миллер, Тина Фей, Мариса Томей, Ванесса Хадженс и многие другие.

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10 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
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Эмили Ратайковски, Джейк Гилленхаал, Люси Лью

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