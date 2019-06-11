На премьере фильма ужасов Селена Гомес впечатлила пышным бюстом и платьем с перьями

10 июня в Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Джима Джармуша, одну из ролей в котором сыграла Селена Гомес. Увидеть ленту первыми смогли знаменитые представители Голливуда.

Джим Джармуш

В минувший понедельник в Нью-Йорке прошел премьерный показ фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают», который уже успел «съездить» на Каннский кинофестиваль.

Существует мнение, что в фильмы ужасов принято приглашать лишь малоизвестных актеров. Но Джармуш напрочь развеял этот миф.

В новом хорроре режиссера сыграли Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Адам Драйвер и Селена Гомес.

Селена Гомес

Многие исполнители ролей ленты посетили именно Нью-Йоркскую премьеру. Впрочем, все внимание было приковано к Гомес, которая ранее не появлялась в фильмах подобного жанра.



В этот вечер Селена позировала в черном мини-платье Celine с объемными рукавами из перьев. Роскошный аутфит с открытыми плечами выгодно подчеркнул пышный бюст знаменитости.



Впрочем, многим пользователям Сети не понравился наряд девушки, ведь он почти полностью скрыл фигуру Гомес и визуально укоротил ноги.

Что удивительно, не только популярная исполнительница выбрала аутфит с перьями. В подобных платьях блистали актриса Хлое Севиньи и певица Джастин Скай.

Премьеру посетили известные представители голливудского шоу-бизнеса: комик Уайат Сенак, актриса Ванесса Хадженс, продюсер Бен Синклер и многие другие.



Комедийный хоррор «Мертвые не умирают» появится в российском прокате уже 11 июля. А пока предлагаем вам ознакомиться с трейлером ленты.