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На премьере фильма ужасов Селена Гомес впечатлила пышным бюстом и платьем с перьями

10 июня в Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Джима Джармуша, одну из ролей в котором сыграла Селена Гомес. Увидеть ленту первыми смогли знаменитые представители Голливуда. 
Джим Джармуш
Джим Джармуш

В минувший понедельник в Нью-Йорке прошел премьерный показ фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают», который уже успел «съездить» на Каннский кинофестиваль.

Существует мнение, что в фильмы ужасов принято приглашать лишь малоизвестных актеров. Но Джармуш напрочь развеял этот миф.

В новом хорроре режиссера сыграли Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Адам Драйвер и Селена Гомес.

Селена Гомес
Селена Гомес

Многие исполнители ролей ленты посетили именно Нью-Йоркскую премьеру. Впрочем, все внимание было приковано к Гомес, которая ранее не появлялась в фильмах подобного жанра. 

В этот вечер Селена позировала в черном мини-платье Celine с объемными рукавами из перьев. Роскошный аутфит с открытыми плечами выгодно подчеркнул пышный бюст знаменитости.

Впрочем, многим пользователям Сети не понравился наряд девушки, ведь он почти полностью скрыл фигуру Гомес и визуально укоротил ноги. 

Что удивительно, не только популярная исполнительница выбрала аутфит с перьями. В подобных платьях блистали актриса Хлое Севиньи и певица Джастин Скай. 

Премьеру посетили известные представители голливудского шоу-бизнеса: комик Уайат Сенак, актриса Ванесса Хадженс, продюсер Бен Синклер и многие другие. 

Комедийный хоррор «Мертвые не умирают» появится в российском прокате уже 11 июля. А пока предлагаем вам ознакомиться с трейлером ленты. 

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11 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Селена Гомес, Хлое Севиньи, Ванесса Хадженс, Стив Бушеми

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