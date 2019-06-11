На премьере фильма ужасов Селена Гомес впечатлила пышным бюстом и платьем с перьями

В минувший понедельник в Нью-Йорке прошел премьерный показ фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают», который уже успел «съездить» на Каннский кинофестиваль.
В новом хорроре режиссера сыграли Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Адам Драйвер и Селена Гомес.
Многие исполнители ролей ленты посетили именно Нью-Йоркскую премьеру. Впрочем, все внимание было приковано к Гомес, которая ранее не появлялась в фильмах подобного жанра.
В этот вечер Селена позировала в черном мини-платье Celine с объемными рукавами из перьев. Роскошный аутфит с открытыми плечами выгодно подчеркнул пышный бюст знаменитости.
Что удивительно, не только популярная исполнительница выбрала аутфит с перьями. В подобных платьях блистали актриса Хлое Севиньи и певица Джастин Скай.
Премьеру посетили известные представители голливудского шоу-бизнеса: комик Уайат Сенак, актриса Ванесса Хадженс, продюсер Бен Синклер и многие другие.
Комедийный хоррор «Мертвые не умирают» появится в российском прокате уже 11 июля. А пока предлагаем вам ознакомиться с трейлером ленты.