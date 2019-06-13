Песнь льда и клюшек: в Москве прошел девятый хоккейный турнир на кубок MAXIM

8-9 июня в ледовом дворце «ЦСКА Арена» прошел девятый ежегодный хоккейный турнир на кубок MAXIM среди любительских команд!



Пока рано судить, какими событиями войдет 2019-й год в историю: провальным финалом «Игры престолов», небывалым урожаем патиссонов на кубанщине или мировым концертным туром Элтона Джона. Но знаем точно, что даже спустя века потомки точно будут помнить про девятый ежегодный хоккейный турнир на кубок MAXIM среди любительских команд.

Пять отважных команд: «Юность75», «Сухой», Cosmo, «Загорск» и «Электро» напутствовали первые лица MAXIM и легендарный советский олимпийский чемпион Александр Кожевников. О напряженной борьбе, опасных моментах, буллитах и заброшенных шайбах впору слагать поэмы. Но так как мы связаны сухим языком прозы, скажем только, что победителем уже второй год подряд стала команда Cosmo. Но в веках останутся имена «Самого лучшего игрока» (Юрий Величкин, Cosmo), «Лучшего бомбардира» (Константин Зайцев, Юность 75»), «Лучшего нападающего» (Владислав Зернов, «Электро»), «Лучшего защитника» (Антон Шехованов, «Загорск») и «Лучшего вратаря» (Илья Могилевкин, «Сухой).

Виктор Шкулев, президент ИД «Хёрст Шкулев», и Денис Коробков, директор Хоккейного турнира на кубок MAXIM

После того, как отгремели аплодисменты, участники турнира и их болельщики переместились в ресторан «Рыба мечты» в самом центре Москвы, где прошла официальная церемония награждения, совмещенная с неофициальной процедурой братания хоккеистов и обещаний встретиться в следующем году на том же льду. Причем благодаря ведущему вечера комментатору Матч-ТВ и КХЛ-ТВ Олегу Мосалеву и группе SOHO Band участники сами не заметили, как перешли от первого ко второму. Теплую атмосферу мастерски поддерживали партнеры турнира «Дом шампанских вин Лев Голицын», вода «Боржоми» и «Калинов родник».



Кубок в виде пулемета «Максим» команде-победителю традиционно вручали Президент Hearst Shkulev Publishing Виктор Шкулев и главный редактор MAXIM Александр Маленков. Но в этот раз к ним присоединились прекрасные ведущие «Матч ТВ» Мария Басс и Ксения Ермакова.



Награды и призы получили и остальные участники турнира. Хоккеисты унесли домой косметические наборы от бьюти-партнера турнира – Givenchy, спортивную экипировку от официального спортивного бренда Федерации хоккея России «Красная машина» и бренда хоккейной экипировки CCM, спортивную одежду от производителя Ice Armour, которую можно кастомизировать, и косметику для волос TIGI.