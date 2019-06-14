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Мария Мельникова, Виктория Короткова и другие гости летней вечеринки по случаю 12-летия Галерей «Времена года»

Как только в столице начинаются вечеринки на крышах, летний сезон можно считать официально открытым. Одна из таких прошла 12 июня в Галереях «Времена года».

В этом году один из главных люксовых торговых центров столицы отмечает серьезную дату — Галереям «Времена года» исполнилось 12 лет. По такому случаю модная Москва гуляла на масштабной коктейльной вечеринке, устроенной прямо на крыше здания. 

Дарья Клюкина (в Ulyana Sergeenko)
Дарья Клюкина (в Ulyana Sergeenko)

Стараниями дизайнеров и декораторов был возведен настоящий пляж с миниатюрным колесом обозрения, тематическими барами, фотобудкой и зоной отдыха с шезлонгами, окруженными пальмами. 

Анна Тихомирова
Анна Тихомирова

О чем еще можно мечтать, глядя на закат и попивая вкусный коктейль? Если только о живой музыке! Пожалуйста — для всех гостей в этот вечер выступала молодая и очень модная певица ANIKV, ну а после нее за пуль встал король вечеринок — диджей Виталий Козак. В этот момент опустели все шезлонги — публика зажигала на танцполе. 

Гостями вечера стали многие известные столичные персонажи. Среди гостей вечера были замечены Мария Мельникова, Виктория Короткова, Анна Невская, Катя Добрякова и другие. 

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14 июня 2019
Текст Алена Петровская
Фото пресс-служба Vremena Goda

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  • кто все эти люди?!

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