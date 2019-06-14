Мария Мельникова, Виктория Короткова и другие гости летней вечеринки по случаю 12-летия Галерей «Времена года»

Как только в столице начинаются вечеринки на крышах, летний сезон можно считать официально открытым. Одна из таких прошла 12 июня в Галереях «Времена года».



В этом году один из главных люксовых торговых центров столицы отмечает серьезную дату — Галереям «Времена года» исполнилось 12 лет. По такому случаю модная Москва гуляла на масштабной коктейльной вечеринке, устроенной прямо на крыше здания.

Дарья Клюкина (в Ulyana Sergeenko)

Стараниями дизайнеров и декораторов был возведен настоящий пляж с миниатюрным колесом обозрения, тематическими барами, фотобудкой и зоной отдыха с шезлонгами, окруженными пальмами.

Анна Тихомирова

О чем еще можно мечтать, глядя на закат и попивая вкусный коктейль? Если только о живой музыке! Пожалуйста — для всех гостей в этот вечер выступала молодая и очень модная певица ANIKV, ну а после нее за пуль встал король вечеринок — диджей Виталий Козак. В этот момент опустели все шезлонги — публика зажигала на танцполе.

Гостями вечера стали многие известные столичные персонажи. Среди гостей вечера были замечены Мария Мельникова, Виктория Короткова, Анна Невская, Катя Добрякова и другие.