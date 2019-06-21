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Нынешняя и бывшая первые леди Франции, модели и звезды шоу-бизнеса почтили память Карла Лагерфельда

20 июня в Париже состоялось грандиозное торжество, посвященное не так давно ушедшему из жизни Карлу Лагерфельду. Память мэтра почтили более двух тысяч гостей, среди которых были знаменитые дизайнеры, модели, артисты, политики и члены королевской семьи. 
 
 

В минувший четверг, перед началом Недели высокой моды, в парижском Гран-Пале прошел перфоманс Karl For Ever, посвященный Карлу Лагерфельду. 

Легендарный модельер и креативный директор сразу трех Домов моды ушел из жизни этой зимой, незадолго до своего 86-летия. 

О гала-вечере, посвященном мэтру, начали говорить за несколько недель до его проведения — мероприятие обещало быть невероятно масштабным. 

 
 

В этот день организаторы праздника развесили по всему дворцу более полусотни огромных портретов Лагерфельда. Во время мероприятия гостям показали фильм, посвященный кутюрье.

В нем снялись Клаудия Шиффер, Джиджи Хадид, Наталья Водянова, а также... любимая кошка Карла Шупетт.

Кроме того, с необычными номерами на сцене выступили актриса Тильда Суинтон, модель Кара Дельвинь, рэпер Фаррелл Уильямс, скрипач Чарли Сиема и многие другие. 

  • Кароль Буке, Шарлотта Казираги, Андреа Казираги, Брижит Макрон
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    Кароль Буке, Шарлотта Казираги и принцесса Каролина, Андреа Казираги и Брижит Макрон
    Смотреть галерею

Памятный вечер посетили не только звезды мира моды и шоу-бизнеса, но и жена президента Франции Брижит Макрон и бывшая первая леди страны Карла Бруни, принцессы Монако Каролина и Шарлотта Казираги, а также представители крупных фэшн-компаний Бернар и Антуан Арно, Бруно Павловски и многие другие. 

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21 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Кароль Буке, Шарлотта Казираги, Андреа Казираги, Брижит Макрон, Карла Бруни, Кара Дельвинь, Стелла Маккартни, Анна Винтур, Джиджи Хадид, Клаудиа Шиффер, Тильда Суинтон, Антуан Арно, Валентино Гаравани, Аризона Мьюз, Марио Тестино, Хелен Миррен, Аня Рубик, Фаррелл Уильямс

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Только утром вспоминала про Лагерфельда. Казалось бы, какая мне разница? Где я и где он? Но очень жаль. Он был настоящей Личностью.

  • Хадид выглядит очень взрослой женщиной. Думаю, если бы не деньги и знакомства, не была бы она топ-модель

  • как плохо выглядит карла бруни или просто фото неудачное... весьма неудачное

  • чего они все в черном то.

  • Макрон стильная тетка, но у неё на фотках всегда отсутсвует шея. Волосы иногда надо убирать

  • Гость

    как плохо выглядит карла бруни или просто фото неудачное... весьма неудачное

    Ой блин!.. как это развидеть?

  • Гость

    чего они все в черном то.

    Поминки же

  • У Джи-Джи стало какое-то отдуловатое лицо, очень простит ее и делает старше

  • Гость

    Только утром вспоминала про Лагерфельда. Казалось бы, какая мне разница? Где я и где он? Но очень жаль. Он был настоящей Личностью.

    Ну он и пожил, умер-то в серьезном возрасте уже. Целая эпоха. Что ж поделать, никто не вечен.

  • Гость

    Ой блин!.. как это развидеть?

    Да уж. А ведь Карла Бруни на 15 лет младше Бриджит Макрон.

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