Нынешняя и бывшая первые леди Франции, модели и звезды шоу-бизнеса почтили память Карла Лагерфельда

В минувший четверг, перед началом Недели высокой моды, в парижском Гран-Пале прошел перфоманс Karl For Ever, посвященный Карлу Лагерфельду.
О гала-вечере, посвященном мэтру, начали говорить за несколько недель до его проведения — мероприятие обещало быть невероятно масштабным.
В этот день организаторы праздника развесили по всему дворцу более полусотни огромных портретов Лагерфельда. Во время мероприятия гостям показали фильм, посвященный кутюрье.
Кроме того, с необычными номерами на сцене выступили актриса Тильда Суинтон, модель Кара Дельвинь, рэпер Фаррелл Уильямс, скрипач Чарли Сиема и многие другие.
Памятный вечер посетили не только звезды мира моды и шоу-бизнеса, но и жена президента Франции Брижит Макрон и бывшая первая леди страны Карла Бруни, принцессы Монако Каролина и Шарлотта Казираги, а также представители крупных фэшн-компаний Бернар и Антуан Арно, Бруно Павловски и многие другие.