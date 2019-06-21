Нынешняя и бывшая первые леди Франции, модели и звезды шоу-бизнеса почтили память Карла Лагерфельда

20 июня в Париже состоялось грандиозное торжество, посвященное не так давно ушедшему из жизни Карлу Лагерфельду. Память мэтра почтили более двух тысяч гостей, среди которых были знаменитые дизайнеры, модели, артисты, политики и члены королевской семьи.

В минувший четверг, перед началом Недели высокой моды, в парижском Гран-Пале прошел перфоманс Karl For Ever, посвященный Карлу Лагерфельду.

Легендарный модельер и креативный директор сразу трех Домов моды ушел из жизни этой зимой , незадолго до своего 86-летия.

О гала-вечере, посвященном мэтру, начали говорить за несколько недель до его проведения — мероприятие обещало быть невероятно масштабным.

В этот день организаторы праздника развесили по всему дворцу более полусотни огромных портретов Лагерфельда. Во время мероприятия гостям показали фильм, посвященный кутюрье.

В нем снялись Клаудия Шиффер, Джиджи Хадид, Наталья Водянова, а также... любимая кошка Карла Шупетт.

Кроме того, с необычными номерами на сцене выступили актриса Тильда Суинтон, модель Кара Дельвинь, рэпер Фаррелл Уильямс, скрипач Чарли Сиема и многие другие.

1 2 3 ... 20 Кароль Буке, Шарлотта Казираги и принцесса Каролина, Андреа Казираги и Брижит Макрон

Памятный вечер посетили не только звезды мира моды и шоу-бизнеса, но и жена президента Франции Брижит Макрон и бывшая первая леди страны Карла Бруни, принцессы Монако Каролина и Шарлотта Казираги, а также представители крупных фэшн-компаний Бернар и Антуан Арно, Бруно Павловски и многие другие.