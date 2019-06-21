Ольга Бузова, Анна Седокова и другие знаменитости поздравили выпускников с окончанием школы

20 июня в Кремлевском дворце традиционно прошла Всероссийская премия «Выпускник-2019». Школьники со всей страны посетили главный выпускной бал и получили долгожданные награды из рук звезд отечественного шоу-бизнеса.
Со сцены будущих студентов поздравили Анна Седокова, Глюкоза, Настя Кудри и другие знаменитости. Ольга Бузова, привыкшая удивлять своими образами, снова появилась в откровенном наряде.
Выпускники смогли не только повеселиться на большом концерте в качестве зрителей, но и сами, как звезды, прошлись по ковровой дорожке и провели время в кругу знаменитостей.