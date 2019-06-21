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Ольга Бузова, Анна Седокова и другие знаменитости поздравили выпускников с окончанием школы

20 июня в Государственном Кремлевском дворце при поддержке телеканала МУЗ-ТВ состоялась Всероссийская премия «Выпускник-2019». Абитуриенты лично услышали поздравления от Глюкозы, Нюши и других селебрити.
Ольга Бузова
Ольга Бузова

20 июня в Кремлевском дворце традиционно прошла Всероссийская премия «Выпускник-2019». Школьники со всей страны посетили главный выпускной бал и получили долгожданные награды из рук звезд отечественного шоу-бизнеса. 

Глюкоза
Глюкоза

Со сцены будущих студентов поздравили Анна Седокова, Глюкоза, Настя Кудри и другие знаменитости. Ольга Бузова, привыкшая удивлять своими образами, снова появилась в откровенном наряде. 

Выпускники смогли не только повеселиться на большом концерте в качестве зрителей, но и сами, как звезды, прошлись по ковровой дорожке и провели время в кругу знаменитостей.

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21 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Пресс-служба

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Учительница Бузовой в Питере сказала, что не понимает, что с нею случилось за годы, и считает ее жизнь позором .

  • И это "звёзды"?

  • Хотелось бы узнать, кто конкретно пригласил эту ….. в Кремль? И спрашивали ли у выпускников и их родителей: хотят ли они видеть Бузову на выпускном вечере?

  • Глюкоза в комбезе в обтяг, Бузова в трусах, Седокова в лифчике под прозрачную блузку, покатит. Удивляет, что не было Пугачевой, Галкина и Киркорова. Слишком дорого, что ли?

  • Раньше выступление в Кремле считалось верхом карьеры! А теперь просто стыдно смотреть такое на сцене. Бузова, трусы и Кремль?

  • Седакова резко подурнела внешне. Совсем не та красотка из времён золотого состава ”Виа гры».

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