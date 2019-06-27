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Встреча бывших: Роман Абрамович и Дарья Жукова, Софья и Сергей Капковы посетили открытие выставки в «Гараже»

26 июня в Музее современного искусства «Гараж» открылись новые выставки. На мероприятии были замечены экс-супруги Капковы, Светлана Устинова, Дарья Жукова, Роман Абрамович и другие.
Антон Белов и Дарья Жукова
Антон Белов и Дарья Жукова

В Музее современного искусства «Гараж» новые выставки: масштабный проект «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100», а также инсталляции дуэта Allora & Calzadilla «Привой» и Ильи и Эмилии Кабаковых «Как встретить ангела». 26 июня состоялось открытие экспозиций, которое посетили более 500 гостей. 

Так, в «Гараже» были замечены Светлана Устинова, Матильда Шнурова, Андрей Малахов, Ксения Чилингарова, Артем Королев, Алена Долецкая и многие другие.

Конечно, столь важное мероприятие Музея не могли пропустить его основатели Дарья Жукова и Роман Абрамович. Бывшие супруги не только не избегали друг друга, но и с удовольствием вместе позировали фотографам. 

Интересно, что на открытии была замечена и еще одна экс-пара: Софья и Сергей Капковы также посетили выставку, однако предпочли вместе не фотографироваться. 

Весь вечер в «Гараже» шли экскурсии от кураторов и гидов по «Грядущему миру». Состоялись перформансы «Снова вместе» Хейдена Фаулера, «Губы не плачут» Тури Вронес и «Выгул» Меллы Ярсмы. 

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27 июня 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Пресс-служба «Гаража»

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