Беременная Миранда Керр провела вечер с влюбленным и счастливым экс-мужем Орландо Блумом

В Калифорнии состоялось открытие выставки, посвященной многолетней истории Дома Louis Vuitton. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе экс-супруги Миранда Керр и Орландо Блум.

27 июня в Беверли-Хиллз открылась выставка, темой которой стала 160-летняя история Louis Vuitton. На мероприятии встретились экс-супруги Миранда Керр и Орландо Блум. Оба влюбленные и счастливые. Она — в своего мужа Эвана Шпигеля, от которого ждет второго ребенка, он — в свою невесту Кэти Перри.

Несмотря на расставание, Керр и Блум сохранили дружеские отношения. Более того, не так давно Миранда запустила свою косметическую линию... в компании Кэти Перри — будущей жены экс-супруга. Девушки не только провели время вместе, но и позировали для фотографов в обнимку.

Помимо Миранды и Орландо, открытие выставки также посетили Дженнифер Коннелли, Алисия Викандер, Нина Добрев, Джейден Смит, Милли Бобби Браун, Хейли Стейнфилд, Райли Кио и другие знаменитости.