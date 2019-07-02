Светлана Ходченкова, Павел Деревянко, Саша Лусс и другие звезды на премьере фильма «Анна»

1 июля в столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера фильма «Анна» режиссера Люка Бессона. Боевик с Сашей Лусс в главной роли оценили Алла Вербер, Светлана Ходченкова и другие селебрити.

Саша Лусс

Люк Бессон представляет свой новый фильм — боевик «Анна», премьера которого состоится в России 11 июля. Главную роль в картине исполнила наша соотечественница — топ-модель Саша Лусс. В кадре также появится Александр Петров.



Бессон заметил Лусс еще в 2017 году и пригласил ее на эпизодическую роль в свой фэнтези-фильм «Валериан и город тысячи планет». А когда встал вопрос, кому же играть русскую наемную убийцу Анну Полятову, Люк уже точно знал ответ.

Александр Петров

И режиссер, и актриса должны были посетить московскую премьеру 1 июля. Однако в последний момент стало известно, что Люк «по семейным обстоятельствам» не сможет прилететь в столицу. Поэтому картину зрителям представляла только Саша.

Одними из первых фильм увидели Светлана Ходченкова, Павел Деревянко, Алла Вербер, Игорь Верник с сыном, Стеша Маликова, Feduk и Саша Новикова, Сабина Ахмедова и многие другие знаменитости.