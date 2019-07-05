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Кэрис Зета-Дуглас в прозрачном, Кэтрин Зета-Джонс с декольте, Зендая в мини и другие гости показа Fendi

5 июля в Риме состоялся показ Fendi, посвященный Карлу Лагерфельду. Мероприятие посетили многие зарубежные знаменитости.
Кэтрин-Зета Джонс с дочерью Кэрис
Кэтрин-Зета Джонс с дочерью Кэрис

Карл Лагерфельд оставался креативным директором итальянского Дома Fendi вплоть до своей смерти в феврале этого года. Специальный показ в память о легендарном дизайнере был запланирован еще весной, однако состоялся лишь 5 июля.

Джейсон Момоа с супругой Лизой Боне
Джейсон Момоа с супругой Лизой Боне

Шоу прошло напротив главной римской достопримечательности — Колизея. В представленную коллекцию вошло 54 образа. Это число не было случайным, ведь Карл Лагерфельд посвятил бренду 54 года своей жизни.

Зендая Коулман
Зендая Коулман

Шоу посетили многие зарубежные знаменитости, в том числе Кэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис, Зендая Коулман, Винни Харлоу, Джейсон Момоа с супругой Лизой Боне и многие другие.

Стоит отметить, что Зета-Джонс в последнее время все чаще выходит в свет с дочерью. Кэтрин и 16-летняя Кэрис оделись в похожем стиле, выбрав для мероприятия платья с вырезами.

Нельзя не отметить, что наследница актерской династии выглядит потрясающе. Интересно, пойдет ли она по стопам знаменитых родителей или решит связать свою судьбу с модельным бизнесом?

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05 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
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Зендая Коулман, Кэтрин Зета-Джонс, Джейсон Момоа

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Дочка Зета-Джонс и Дугласа абсолютно никакая. Странно, не унаследовала ни красоты, ни яркости, ни обаяния родителей

  • Гость

    Дочка Зета-Джонс и Дугласа абсолютно никакая. Странно, не унаследовала ни красоты, ни яркости, ни обаяния родителей

    +++ Зендая Коулман больше на Кэти похожа, чем собственная дочь, особенно на Кэт до пластики.

  • Мамоа- это что-то... красавчег

  • Гость

    Дочка Зета-Джонс и Дугласа абсолютно никакая. Странно, не унаследовала ни красоты, ни яркости, ни обаяния родителей

    Это ничего. Зато выражение лица уже как у королевы мира. Посмотрите на других сайтах, где больше фоток выложили, корона уже выросла не ниже , чем у Лили-Роуз Депп или Девы Белуччи. Ждем на подиуме, готовим ладони для аплодисментов.

  • Гость

    Это ничего. Зато выражение лица уже как у королевы мира. Посмотрите на других сайтах, где больше фоток выложили, корона уже выросла не ниже , чем у Лили-Роуз Депп или Девы Белуччи. Ждем на подиуме, готовим ладони для аплодисментов.

    Да тут тоже видно, сама от себя улетает. Даже странно: родители так ослеплены любовью, что адекватность детям привить не могут? Сама-то Кэтрин Зета-Джонс не несет себя так, хотя имеет основания, а дочка, вялая ни рыба ни мясо, прямо корлевишна

  • Какая же Зендая красивая!

  • Кэтрин хорошо тут выглядит, интересно, у нее есть любовник? Или как,,,

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Странные вы люди, где вы тут увидели похабность и пошлость? Просто хорошие фото. И наличие детей никак не запрещает человеку сделать хорошую фотосессию. Из какого монастыря вы пишете?
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