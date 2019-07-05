Кэрис Зета-Дуглас в прозрачном, Кэтрин Зета-Джонс с декольте, Зендая в мини и другие гости показа Fendi

5 июля в Риме состоялся показ Fendi, посвященный Карлу Лагерфельду. Мероприятие посетили многие зарубежные знаменитости.



Кэтрин-Зета Джонс с дочерью Кэрис

Карл Лагерфельд оставался креативным директором итальянского Дома Fendi вплоть до своей смерти в феврале этого года. Специальный показ в память о легендарном дизайнере был запланирован еще весной, однако состоялся лишь 5 июля.

Джейсон Момоа с супругой Лизой Боне

Шоу прошло напротив главной римской достопримечательности — Колизея. В представленную коллекцию вошло 54 образа. Это число не было случайным, ведь Карл Лагерфельд посвятил бренду 54 года своей жизни.

Зендая Коулман

Шоу посетили многие зарубежные знаменитости, в том числе Кэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис, Зендая Коулман, Винни Харлоу, Джейсон Момоа с супругой Лизой Боне и многие другие.

Стоит отметить, что Зета-Джонс в последнее время все чаще выходит в свет с дочерью. Кэтрин и 16-летняя Кэрис оделись в похожем стиле, выбрав для мероприятия платья с вырезами.



Нельзя не отметить, что наследница актерской династии выглядит потрясающе. Интересно, пойдет ли она по стопам знаменитых родителей или решит связать свою судьбу с модельным бизнесом?