Светлана Бондарчук, Яна Рудковская, Надежда Оболенцева и другие селебы на благотворительном теннисном турнире

14 июля светская Москва собралась в Лужниках на благотворительном теннисном турнире при поддержке фонда «Друзья» и компании Bosco di Ciliegi.

Александр Зайонц и Елена Веснина

На корт вышли Евгений Плющенко и Елена Дементьева, Полина Юмашева и Николай Давыденко, Михаил Бройтман и Дарья Кустова, Алена Бабенко и Екатерина Бычкова и многие другие.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Трибуны были не менее звездные: Федор Бондарчук, Яна Рудковская, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, Александр Раппопорт, Юлия Бордовских с дочерью Марусей и Светлана Бондарчук пришли поболеть за своих друзей и родных.

Вишенкой на торте стал уникальный звездный матч – в парном турнире встретились мировые легенды тенниса Елена Дементьева и Карен Хачанов против Екатерины Макаровой и Даниила Медведева. Хачанов и Медведев, кстати, всего за пару дней до этого завершили свое участие в Уимблдоне. Победу одержала пара Макарова-Медведев.

