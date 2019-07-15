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Светлана Бондарчук, Яна Рудковская, Надежда Оболенцева и другие селебы на благотворительном теннисном турнире

14 июля светская Москва собралась в Лужниках на благотворительном теннисном турнире при поддержке фонда «Друзья» и компании Bosco di Ciliegi.
Александр Зайонц, Елена Веснина
Александр Зайонц и Елена Веснина

На корт вышли Евгений Плющенко и Елена Дементьева, Полина Юмашева и Николай Давыденко, Михаил Бройтман и Дарья Кустова, Алена Бабенко и Екатерина Бычкова и многие другие.

Евгений Плющенко, Яна Рудковская
Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Трибуны были не менее звездные: Федор Бондарчук, Яна Рудковская, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, Александр Раппопорт, Юлия Бордовских с дочерью Марусей и Светлана Бондарчук пришли поболеть за своих друзей и родных.

Вишенкой на торте стал уникальный звездный матч – в парном турнире встретились мировые легенды тенниса Елена Дементьева и Карен Хачанов против Екатерины Макаровой и Даниила Медведева. Хачанов и Медведев, кстати, всего за пару дней до этого завершили свое участие в Уимблдоне. Победу одержала пара Макарова-Медведев. 

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15 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото архив пресс-служб

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