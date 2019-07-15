Егор Кончаловский, Ольга Орлова и другие знаменитости поздравили Екатерину Одинцову с днем рождения

13 июля Екатерина Одинцова, телеведущая и основатель агентства PR trend, отпраздновала день рождения в караоке-баре «Синематограф». Дресс-код был соответствующий – Hollywood.

Екатерина Одинцова

Одна из самых известных столичных пиарщиц — Екатерина Одинцова — широко отпраздновала день рождения. Знаменитость решила отметить важную дату с размахом и пригласила на торжество в «Синематограф» всех своих самых близких друзей. Гости Екатерины могли не просто поздравить именинницу, но и посвятить ей песню. Этой возможностью воспользовались многие.

Егор Кончаловский и Екатерина Одинцова

Главный подарок Екатерине подарил ее сын Антон — он вернулся из Мюнхена вместе с супругой Анной, где они впервые стали родителями.

Поздравить Одинцову также пришли Егор Кончаловский, Татьяна Веденеева, Ольга Орлова, Евгений Папунаишвили, Анжелика Агурбаш, Константин и Ольга Андрикопулос и другие знаменитости.