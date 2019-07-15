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Егор Кончаловский, Ольга Орлова и другие знаменитости поздравили Екатерину Одинцову с днем рождения

13 июля Екатерина Одинцова, телеведущая и основатель агентства PR trend, отпраздновала день рождения в караоке-баре «Синематограф». Дресс-код был соответствующий – Hollywood.
Екатерина Одинцова
Екатерина Одинцова

Одна из самых известных столичных пиарщиц — Екатерина Одинцова — широко отпраздновала день рождения. Знаменитость решила отметить важную дату с размахом и пригласила на торжество в «Синематограф» всех своих самых близких друзей. Гости Екатерины могли не просто поздравить именинницу, но и посвятить ей песню. Этой возможностью воспользовались многие.

Егор Кончаловский и Екатерина Одинцова
Егор Кончаловский и Екатерина Одинцова

Главный подарок Екатерине подарил ее сын Антон — он вернулся из Мюнхена вместе с супругой Анной, где они впервые стали родителями.

Поздравить Одинцову также пришли Егор Кончаловский, Татьяна Веденеева, Ольга Орлова, Евгений Папунаишвили, Анжелика Агурбаш, Константин и Ольга Андрикопулос и другие знаменитости.

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15 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото архив пресс-служб
Теги

Екатерина Одинцова, Егор Кончаловский, Евгений Папунаишвили, Татьяна Веденеева

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Странный выбор платья , прикрыть руки бы не помешало . Фото с бутылкой на фоне стройки в такой платье выглядит тоже оч странно . Короче нет вкуса у тёти

  • А кто эта тетка Одинцова?)) Из всех "знаменитостей" на этом "знаменательном" ДР индефицировать смогла только Егора Кончаловского и бессмертную Веденееву) последнюю помню по "спокойной ночи малыши" (а мне на минутку уже 52г)))

  • По истине историческое событие в стиле Голливуд!)

  • Ей 47 уже..лет 15 уже как с Немцовым разошлась .где ее богатые мужья? ? Нет.и уже не будет. .я именно об этом тогда и говорила, хотя со мной все спорили. Что тетечка за 30 с двумя детьми-это не то что им надо.И я права оказалась, как видите..

  • Странный выбор платья, итак мадам не газель, а в таком платье ещё плюс 10 кг

  • А мне кажется она никогда за Немцова и не выходила замуж. Вечная любовница

  • Гость

    А мне кажется она никогда за Немцова и не выходила замуж. Вечная любовница

    А она никогда и не выходила. У него одна законная жена и куча любовниц с бастардами.

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