Алла Пугачева, Максим Галкин, Настя Каменских и другие артисты на открытии фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала»

С 18 по 21 июля на известном курорте Латвии проходит юбилейный музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала».
Журналисты всегда с большим интересом ждут начала фестиваля, чтобы узнать, кто из отечественных звезд его посетит — ходят слухи, что организаторы не платят артистам за выступления.
На открытии «Лайма. Рандеву» выступили Лолита Милявская, Бьянка, Настя Каменских (к сожалению, без новоиспеченного супруга) и многие другие артисты со всех уголков Европы.
Настоящим гвоздем программы стало выступление певицы MARUV. Судя по словам очевидцев, украинка так зажигательно исполнила свои новые хиты, что ей громко аплодировала и кричала «Браво!» сама... Примадонна!
Фестиваль будет проходить вплоть до воскресенья. За эти дни на сцене появятся Стас Михайлов, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе и многие другие.