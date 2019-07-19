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Алла Пугачева, Максим Галкин, Настя Каменских и другие артисты на открытии фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала»

В этом году в Юрмале в пятый раз подряд проходит фестиваль Лаймы Вайкуле. Открытие музыкального мероприятия посетили давние друзья певицы и актуальные современные артисты. 
Лайма Вайкуле
 

С 18 по 21 июля на известном курорте Латвии проходит юбилейный музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала». 

В 2015-м власти города попросили Вайкуле создать собственное творческое мероприятие.

Журналисты всегда с большим интересом ждут начала фестиваля, чтобы узнать, кто из отечественных звезд его посетит — ходят слухи, что организаторы не платят артистам за выступления.

Александр Ревва, Алла Пугачева и Максим Галкин
Александр Ревва, Алла Пугачева и Максим Галкин
В этом году на празднике Лаймы была замечена и Алла Пугачева в компании Максима Галкина. 

На открытии «Лайма. Рандеву» выступили Лолита Милявская, Бьянка, Настя Каменских (к сожалению, без новоиспеченного супруга) и многие другие артисты со всех уголков Европы. 

Настоящим гвоздем программы стало выступление певицы MARUV. Судя по словам очевидцев, украинка так зажигательно исполнила свои новые хиты, что ей громко аплодировала и кричала «Браво!» сама... Примадонна!

Фестиваль будет проходить вплоть до воскресенья. За эти дни на сцене появятся Стас Михайлов, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе и многие другие. 

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19 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, Пресс-служба
Теги

Лайма Вайкуле, Александр Ревва, Алла Пугачева, Максим Галкин

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • "Со всех уголков Европы" артисты, это Алексеев,Марув и Каменских?Кто ещё?

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