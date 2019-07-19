Алла Пугачева, Максим Галкин, Настя Каменских и другие артисты на открытии фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала»

В этом году в Юрмале в пятый раз подряд проходит фестиваль Лаймы Вайкуле. Открытие музыкального мероприятия посетили давние друзья певицы и актуальные современные артисты.

С 18 по 21 июля на известном курорте Латвии проходит юбилейный музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала».

В 2015-м власти города попросили Вайкуле создать собственное творческое мероприятие.

Журналисты всегда с большим интересом ждут начала фестиваля, чтобы узнать, кто из отечественных звезд его посетит — ходят слухи, что организаторы не платят артистам за выступления.

Александр Ревва, Алла Пугачева и Максим Галкин

В этом году на празднике Лаймы была замечена и Алла Пугачева в компании Максима Галкина.

На открытии «Лайма. Рандеву» выступили Лолита Милявская, Бьянка, Настя Каменских (к сожалению, без новоиспеченного супруга) и многие другие артисты со всех уголков Европы.



Настоящим гвоздем программы стало выступление певицы MARUV. Судя по словам очевидцев, украинка так зажигательно исполнила свои новые хиты, что ей громко аплодировала и кричала «Браво!» сама... Примадонна!

Фестиваль будет проходить вплоть до воскресенья. За эти дни на сцене появятся Стас Михайлов, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе и многие другие.