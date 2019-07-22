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Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов и другие звезды ТНТ на фестивале VK-Fest

В прошедшие выходные в Санкт-Петербурге состоялся музыкальный фестиваль VK-Fest. Параллельно с главной сценой работала и зона ТНТ, на которой выступили Ирина Старшенбаум, Марина Кравец, Ольга Бузова и другие звезды телеканала.
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум

20 и 21 июля в Санкт-Петербурге состоялся один из главных музыкальных фестивалей этого лета — VK-Fest-2019. В рамках мероприятия работали 17 зон, среди которых одной из самых популярных стала тематическая площадка телеканала ТНТ.

Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова

Перед гостями фестиваля выступили главные звезды телеканала. Среди них — Ольга Бузова в обнимку с Тимуром Батрутдиновым, Ирина Старшенбаум, Little Big, Марина Кравец и другие.

Гостям удалось не только послушать живые выступления резидентов Comedy Club, комиков Stand Up, но и поучаствовать в мастер-классах от звезд проекта «Танцы», а также лично задать вопросы своим кумирам.

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22 июля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Пресс-служба

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