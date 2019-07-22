Пугачева в мини-шортах, Вайкуле без бюстгальтера и другие звезды на закрытии фестиваля «Рандеву» в Юрмале

Вот и подошел к концу ежегодный фестиваль «Рандеву» в Юрмале, традиционно организованный Лаймой Вайкуле. Праздник живой музыки длился четыре дня, за это время на латвийской сцене выступили многие популярные российские артисты.
Всем известно, что Лайма Вайкуле — близкая подруга Аллы Пугачевой. И, конечно, Примадонна не могла пропустить это событие: в день закрытия певица появилась на мероприятии в сопровождении супруга Максима Галкина.
Не только появление Аллы Борисовны вызвало ажиотаж, но и ее наряд: 70-летняя исполнительница надела мини-шорты, которые обнажили ее стройные ноги. К слову, Лайма Вайкуле также удивила в этот вечер: один из ее концертных нарядов не предполагал бюстгальтера, а вспышки фотокамер сделали этот факт еще более очевидным.