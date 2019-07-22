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Пугачева в мини-шортах, Вайкуле без бюстгальтера и другие звезды на закрытии фестиваля «Рандеву» в Юрмале

21 июля состоялось закрытие ежегодного фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». На финальном дне в Юрмале были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин, семья Винокур, Сергей Лазарев, братья Верники и другие звезды. 
Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева

Вот и подошел к концу ежегодный фестиваль «Рандеву» в Юрмале, традиционно организованный Лаймой Вайкуле. Праздник живой музыки длился четыре дня, за это время на латвийской сцене выступили многие популярные российские артисты. 

21 июля состоялось закрытие фестиваля. Мероприятие посетили Григорий Лепс, Алена Свиридова, Сергей Лазарев, Владимир Винокур с семьей, Эмин Агаларов и многие другие. 

Всем известно, что Лайма Вайкуле — близкая подруга Аллы Пугачевой. И, конечно, Примадонна не могла пропустить это событие: в день закрытия певица появилась на мероприятии в сопровождении супруга Максима Галкина. 

Не только появление Аллы Борисовны вызвало ажиотаж, но и ее наряд: 70-летняя исполнительница надела мини-шорты, которые обнажили ее стройные ноги. К слову, Лайма Вайкуле также удивила в этот вечер: один из ее концертных нарядов не предполагал бюстгальтера, а вспышки фотокамер сделали этот факт еще более очевидным. 

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22 июля 2019
Текст Саша Белая
Фото Persona Stars, Ritvars Stankevičs

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