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Премьера «Однажды в Голливуде» в Лос-Анджелесе: Лима, Вергара и другие звезды оценили фильм Тарантино с Питтом и Ди Каприо

22 июля в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Посмотреть новое творение мастера пришли даже те селебы, которые не любят посещать светские тусовки. 
Квентин Тарантино, Брэд Питт, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо
Квентин Тарантино, Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо

Вечером 22 июля в Лос-Анджелесе собрались самые настоящие «сливки общества» — знаменитые актеры, певцы, музыканты, продюсеры и многие другие. 

Все они стали гостями долгожданной премьеры фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». 

Двумя месяцами ранее лента уже была показана в рамках конкурсного просмотра на Каннском кинофестивале. Теперь же картина представлена большему кругу зрителей, а уже 26 июля она выйдет в прокат в США. 

Российским же поклонникам Тарантино придется ждать премьеры дольше — в наших кинотеатрах фильм будут показывать с 8 августа. 

Приглашения на закрытый показ в Лос-Анджелесе получили многие селебы.

Так, впервые за долгое время на красной дорожке появилась Бритни Спирс с молодым избранником Сэмом Асгари. Она лишь недавно покинула стены лечебного учреждения. Влюбленные прониклись духом свободы и любви нового фильма и не стеснялись целоваться на глазах у толпы. 

Кроме того, на премьере были замечены топ-модель Адриана Лима, рэперы Снуп Дог и Трэвис Скотт, актер Пирс Броснан с сыном Диланом и многие другие. 

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23 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Бритни Спирс, Марго Робби, Майя Рэй Турман-Хоук, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Адриана Лима, София Вергара, Джо Манганьелло, Квентин Тарантино, Снуп Дог (Snoop Dogg), Крис Хемсворт, Эльза Патаки, Пирс Броснан, Трэвис Скотт, Ванесса Хадженс, Румер Уиллис, Робин Тик

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Бритни, конечно, больше, чем на фотках, которые она сама в сеть выкладывает...

  • Бритни милфа но как-то уж совсем потерянная

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