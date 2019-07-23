Премьера «Однажды в Голливуде» в Лос-Анджелесе: Лима, Вергара и другие звезды оценили фильм Тарантино с Питтом и Ди Каприо

22 июля в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Посмотреть новое творение мастера пришли даже те селебы, которые не любят посещать светские тусовки.

Квентин Тарантино, Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо

Вечером 22 июля в Лос-Анджелесе собрались самые настоящие «сливки общества» — знаменитые актеры, певцы, музыканты, продюсеры и многие другие.

Все они стали гостями долгожданной премьеры фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Двумя месяцами ранее лента уже была показана в рамках конкурсного просмотра на Каннском кинофестивале. Теперь же картина представлена большему кругу зрителей, а уже 26 июля она выйдет в прокат в США.

Российским же поклонникам Тарантино придется ждать премьеры дольше — в наших кинотеатрах фильм будут показывать с 8 августа.

Приглашения на закрытый показ в Лос-Анджелесе получили многие селебы.

Так, впервые за долгое время на красной дорожке появилась Бритни Спирс с молодым избранником Сэмом Асгари. Она лишь недавно покинула стены лечебного учреждения. Влюбленные прониклись духом свободы и любви нового фильма и не стеснялись целоваться на глазах у толпы.

Кроме того, на премьере были замечены топ-модель Адриана Лима, рэперы Снуп Дог и Трэвис Скотт, актер Пирс Броснан с сыном Диланом и многие другие.