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Стало известно имя Miss MAXIM 2019

23 июля в столичном клубе Soho Rooms отгремела главная вечеринка лета – финал конкурса Miss MAXIM 2019. Десятка самых красивых и сексуальных участниц по результатам читательского голосования и кастинга предстала на сцене перед жюри и сотнями зрителей, чтобы побороться за корону победительницы.

Виктория Цуранова из Вологды получила заветную корону
Виктория Цуранова из Вологды получила заветную корону

За звание самой горячей девушки по версии журнала MAXIM в этом году соревновались Виктория Цуранова (Вологда), Наталья Бондарь (Санкт-Петербург), Елизавета Бондаренко (Санкт-Петербург), Полина Кадынская (Симферополь), Анастасия Соколова (Калининград), Мария Матияш (Москва), Саша Смит (Москва), Екатерина Пильник (Екатеринбург), Евгения Ярушникова (Реутов), Анастасия Юрчикова (Ярославль).

Обладательницей почетного титула Miss MAXIM 2019 стала обворожительная Виктория Цуранова из Вологды. Именно она получила эксклюзивное право оказаться на обложке MAXIM в сентябре и заветную корону. «Я благодарна вселенной и жюри за такое внимание», — сказала девушка.

Участницы конкурса
Участницы конкурса

Второе место и звание вице-мисс заслужила Елизавета Бондаренко, а на третьем месте оказалась Наталья Бондарь, вторая вице-мисс, обе из Санкт-Петербурга.

Специальная номинация «Мисс ТВ» досталась Анастасии Соколовой из Калининграда. Она получит возможность обучения и работы на одном из федеральных каналов.

Нелегкая задача по выбору победительницы из десяти претенденток легла на плечи строгого жюри, в состав которого вошли: Павел Деревянко, актер театра и кино; Константин Михайлов, ведущий утреннего шоу на радио MAXIMUM, создатель и руководитель школы радио Ю-мейкер; Юрий Пашков, теле- и радио ведущий; Найк Борзов, российский рок-музыкант, поэт, певец и автор песен; Эдгар Запашный, дрессировщик.

Гости мероприятия слушали выступление легендарной певицы Линды с бокалом шампанского «Лев Голицын Коронационное». А продолжил вечеринку DJ сет.

Ведущим вечера выступил главный редактор журнала MAXIM Александр Маленков. Среди звездных гостей были замечены Борис Грачевский, Денис Косяков, Янина Мелехова, Олег Майами, Яна Амосова, Кира Шайн, Александр Митрошенков.

Спонсорами звездной вечеринки выступили Renault Россия, которая представила в рамках мероприятия совершенно новый купе-кроссовер Renault ARKANA, Нейродоз (Stada), Sonax — автокосметика №1 из Германии, легендарные «ёлочки» Little Trees, Soho Rooms и Нейродоз (STADA), препарат для мужчин – «Время страсти в твоей власти!». Освежать гостей помогала минеральная вода SELTERS Naturell.

MAXIM выражает благодарность команде стилистов лаборатории стиля AiLab.

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29 июля 2019

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  • 1ая и 2ая вице мисс куда красивее и интереснее чем победительница

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