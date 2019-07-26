А на чьей стороне ты? Звезды разделились, выступив на творческих вечерах Григория Лепса и Стаса Михайлова

26 июля состоялся второй день фестиваля «Жара». В Баку прошли творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ». В концерте приняли участие многие отечественные звезды.

Слава и Стас Михайлов

«Жара» в Баку в самом разгаре: во второй день состоялись творческие вечера сразу трех исполнителей — Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ». Первые два артиста объединились, совместив концертную программу, которую все зрители восприняли как баттл.

Победителя (даже условного) определить было невозможно: Стас и Григорий буквально разорвали зал.

Поддержали главных героев второго дня многие коллеги-артисты: Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Диана Арбенина, Стивен Сигал, Слава, Жасмин, Сергей Жуков и другие исполнили хиты Михайлова и Лепса.



Также в этот вечер своим выступлением гостей фестиваля порадовала группа «Любэ». Старые-добрые и всеми любимые хиты не пел только ленивый, а таких среди гостей «Жары», поверьте, не было! В нашей галерее вы найдете фотографии артистов, а в инстаграм-историях Woman.ru — видео с их выходами на красную дорожку.



Увы, не все в этот вечер прошло гладко. На площадке «Жары» неожиданно появилась карета «Скорой помощи», куда на носилках внесли Аниту Цой. Оказалось, что певица серьезно повредила ногу, но точные обстоятельства произошедшего неизвестны. Желаем артистке скорейшего выздоровления!