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Матильда Шнурова, Анна Чиповская, Софья Эрнст и другие звезды на кинофестивале в Санкт-Петербурге

С 26 июля в культурной столице проходит Международный фестиваль дебютного кино, учрежденный Александром Роднянским. Поддержать начинающих режиссеров пришли Матильда Шнурова, Дарья Чаруша, Светлана Устинова и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса. 
Дарья Чаруша
Дарья Чаруша

В Санкт-Петербурге будет проводиться еще одна кинопремия! На базе проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» знаменитый продюсер Александр Роднянский открыл фестиваль кино для начинающих режиссеров. 

Первая конкурсная программа фильмов будет представлена вниманию зрителей лишь в 2020-м. 

Впрочем, торжественный старт было решено дать премии в этом году. С 26 по 28 июля на острове Новая Голландия проводится своеобразная «репетиция» фестиваля, которая собрала немало звездных гостей. 

Анна Чиповская
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская

Торжественное открытие Международного фестиваля дебютного кино состоялось в минувшую пятницу. 

В ближайшие дни в Новой Голландии будут проходить премьерные показы фильмов российских режиссеров, лекции знаменитых киноделов и многое другое. 

Поддержать старт мероприятия пришли ресторатор Матильда Шнурова, актрисы Софья Эрнст и Светлана Устинова, режиссер Дарья Чаруша и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса. 

В следующем году участникам конкурса предстоит побороться за весьма серьезные денежные призы. Так, гран-при фестиваля будет составлять 10 тысяч евро, а победители в номинациях лучших мужской и женской ролей получат по 5 тысяч евро. Кроме того, на премии заявлены и другие категории с не менее достойными наградами. 

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27 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Дарья Чаруша, Матильда Шнурова, Александр Роднянский, Анна Чиповская, Маруся Фомина, Светлана Устинова, Илья Стюарт, Софья Капкова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Кто эти страшные люди???

  • Все как на подбор, такие некрасивые.

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