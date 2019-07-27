Матильда Шнурова, Анна Чиповская, Софья Эрнст и другие звезды на кинофестивале в Санкт-Петербурге

С 26 июля в культурной столице проходит Международный фестиваль дебютного кино, учрежденный Александром Роднянским. Поддержать начинающих режиссеров пришли Матильда Шнурова, Дарья Чаруша, Светлана Устинова и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Дарья Чаруша

В Санкт-Петербурге будет проводиться еще одна кинопремия! На базе проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» знаменитый продюсер Александр Роднянский открыл фестиваль кино для начинающих режиссеров.

Первая конкурсная программа фильмов будет представлена вниманию зрителей лишь в 2020-м.

Впрочем, торжественный старт было решено дать премии в этом году. С 26 по 28 июля на острове Новая Голландия проводится своеобразная «репетиция» фестиваля, которая собрала немало звездных гостей.

Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская

Торжественное открытие Международного фестиваля дебютного кино состоялось в минувшую пятницу.

В ближайшие дни в Новой Голландии будут проходить премьерные показы фильмов российских режиссеров, лекции знаменитых киноделов и многое другое.

Поддержать старт мероприятия пришли ресторатор Матильда Шнурова, актрисы Софья Эрнст и Светлана Устинова, режиссер Дарья Чаруша и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса.

В следующем году участникам конкурса предстоит побороться за весьма серьезные денежные призы. Так, гран-при фестиваля будет составлять 10 тысяч евро, а победители в номинациях лучших мужской и женской ролей получат по 5 тысяч евро. Кроме того, на премии заявлены и другие категории с не менее достойными наградами.