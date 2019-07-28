Алена Апина, Наташа Королева, Сергей Жуков и другие звезды исполнили хиты девяностых и нулевых на «Жаре»

27 июля в Баку прошел третий день самого жаркого музыкального фестиваля — «Жара». На красной дорожке появились Алена Свиридова, Эмин Агаларов с супругой, Алена Шишкова и многие другие.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

27 июля на фестивале «Жара» было особенно жарко: состоялась концертная программа «Хиты девяностых и нулевых». В шоу приняли участие не только популярные артисты прошлых десятилетий, но и современные исполнители, которые спели ретро-композиции.



Красная дорожка в этот вечер была больше похожа на встречу старых друзей: под прицелом фотокамер оказались Александр Малинин, группа «На-На», Алена Апина, Наташа Королева, Алена Свиридова, Александр Буйнов, Слава и многие другие.

Многочасовой концерт промчался, как мгновение. «Желтые тюльпаны», «Розовый фламинго», «Фаина», «Я счастливый как никто», «Стюардесса по имени Жанна», «Электричка», «18 мне уже» и многие-многие другие золотые хиты пел весь Баку!