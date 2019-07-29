Светлана Лобода, Тимати, Нюша и другие артисты закрыли четвертый фестиваль «Жара»

28 июля завершился четвертый фестиваль «Жара». В заключительном концерте приняли участие Светлана Лобода, Тимати, Нюша, Любовь Успенская и другие артисты.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Четвертый год подряд конец июля ознаменовывается громким событием — музыкальным фестивалем «Жара» в Баку. Тематические концерты всегда проходят с размахом, создавая атмосферу настоящего праздника с широтой, присущей этой колоритной стране.



2019 год не стал исключением: начиная с 25 июля, столица Азербайджана превратилась в эпицентр самой модной и популярной музыки.

За четыре дня на сцене «Жары» выступили более сотни топовых артистов.

28 июля состоялось закрытие фестиваля. На красной дорожке появились Мот с супругой Марией Мельниковой, Лейла Алиева, Юлия Барановская, Ирина Нельсон, Яна Чурикова, Джиган, Алена Гаврилова и многие другие. Некоторые девушки сделали ставку на откровенность. Так, например, Molly, она же Ольга Серябкина, появилась в «голом» платье, а Люся Чеботина — в прозрачных велосипедках.

Закрывали концертную программу «Жары» Тимати, Нюша, Любовь Успенская, Светлана Лобода, Мари Краймбрери, Эмин Агаларов, группа Serebro и другие артисты. Завершающее шоу получилось не только зажигательным, но и теплым. В финале концерта в небо был запущен праздничный салют.