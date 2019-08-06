Праздник музыки, спорта и экстрима: как прошел фестиваль «Пикник ''Афиши'' — 2019»

В минувшие выходные в Москве прошел грандиозный музыкальный фестиваль, основанный медиапорталом «Афиша». Яркие выступления зарубежных и отечественных артистов, необычные инсталляции современных музеев, обширное меню десятков разнообразных ресторанов и множество зон для активного отдыха — кажется, фестиваль очаровал каждого посетителя!

3 августа в столичном музее-заповеднике «Коломенское» прошел музыкальный фестиваль «Пикник ''Афиши''». Ежегодно это событие ждут десятки тысяч человек — причем не только из Москвы, но и из других уголков России.



В этом году фестиваль стал юбилейным, уже (!) 15 по счету. Стоит отметить, что далеко не все подобные мероприятия проводятся с такой завидной регулярностью.



Пока в США отменяют легендарный «Вудсток», в Россию едут весьма именитые западные исполнители.

Хедлайнером «Пикника ''Афиши'' — 2019» стала британская рок-группа The Cure, недавно отметившая 43-ю годовщину с момента рождения коллектива. Помимо них на «Пикнике» выступили рокеры Royal Blood, «Дайте Танк!» и «Казускома», хип-хоп исполнитель Антоха МС и целая группа артистов лейбла Gazgolder, включая его создателя Басту.

Фестиваль проходил при поддержке крупнейшего автомобильного бренда Toyota. Руководство марки подготовило для гостей одну из основных сцен мероприятия, где проводились яркие выступления артистов.

Кроме того, Toyota представила зону для развлечения и отдыха Toyota Extreme Spot, где каждый мог испытать себя на различные умения и уровень страха — например, посерфить на доске, исполнить BMX-трюк, встать на скейт или почувствовать себя дрифтером.

Также любой желающий мог познакомиться с 4 автомобилями Toyota: Corolla, Camry, C-HR и новейшим спорткупе Supra. К тому же, с лаундж-зоны Toyota Extreme Spot открывался шикарный вид на расположенную рядом сцену — согласитесь, это весомый плюс, учитывая огромные толпы зрителей и испортившуюся под вечер погоду.

Кстати, зону Toyota посетили многие звездные гости фестиваля. Испытали спорткары и примерили настоящие гоночные костюмы актеры Александр Головин и Дарья Чаруша, писатель Василий Аккерман, экстрим-спортсмены Катя Шенгелия и Артем Гаращенко и другие. Мы не ошибемся, если подытожим, сказав, что праздник действительно удался!

