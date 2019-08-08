«От всей моей русской души»: Квентин Тарантино представил российским звездам свой фильм «Однажды в... Голливуде»

Накануне российской премьеры фильма «Однажды в... Голливуде» в Москву прилетел режиссер картины — знаменитый Квентин Тарантино. 7 августа в кинотеатре «Октябрь» состоялся звездный показ комедийного боевика.

Квентин Тарантино

Ох, что творилось с Москвой 7 августа! В этот день в столицу прилетел Квентин Тарантино: режиссер не стал отсиживаться в отеле, а с удовольствием посмотрел достопримечательности города. Как не трудно догадаться, американскую звезду везде ждали толпы фанатов.



Днем состоялась пресс-конференция, посвященная фильму, а вечером в кинотеатре «Октябрь» прошла его премьера.

Уже за несколько часов до мероприятия у здания было невозможно протолкнуться: не спасали даже установленные ограждения.

Наконец, час икс: на красную дорожку один за другим выходят российские звезды — «голос» Леонардо Ди Каприо Сергей Бурунов, Наталья Рудова, Алена Шишкова, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Надежда Михалкова, Ингеборга Дапкунайте, Александр Петров, Рената Литвинова, Алена Водонаева и многие другие.

Алена Водонаева

Несколько десятков журналистов и особенно хитрых зевак, прорвавшихся внутрь кинотеатра, ждут Квентина. Он буквально пробегает по дорожке, не отказав при этом поклонникам в автографах, и скорее направляется в зал, где его уже ждут полторы тысячи зрителей.

«Привет всем! Вау, не думал, что здесь столько народа! Спасибо, что пришли. Вы готовы посмотреть кино?» — начал свою речь Тарантино под одобрительные крики и аплодисменты присутствующих. Далее Квентин рассказал, что впервые посетил Москву в 2004 году и был поражен тем, как россияне его любят. Режиссер подчеркнул, что в этот раз его встречают не менее радушно, и он ценит любовь и уважение русских зрителей.

«Когда я сюда шел, девушка сказала мне одну вещь. Я не утверждаю, что это обязательно правда, а просто хочу процитировать. Она сказала: ''Тарантино, у тебя русская душа!''. Итак, от всей моей русской души я представляю фильм ''Однажды в... Голливуде''. Наслаждайтесь!» — добавил Квентин.

Картина длится 2 часа 40 минут, однако это время пролетает незаметно. Желающих посмотреть фильм оказалось настолько много, что люди сидели даже на лестницах в проходах. На титрах в зале не умолкали аплодисменты, и после этого зрители еще долго обсуждали увиденное. Не будем спойлерить, но скажем одно: это точно стоит посмотреть. С 8 августа во всех кинотеатрах страны.