Алена Водонаева, Сергей Бурунов и другие звезды на закрытом показе фильма «Однажды в... Голливуде»

8 августа в кинотеатре «Москва» состоялся специальный показ фильма «Однажды в... Голливуде» при поддержке часового бренда Breitling и журнала Esquire. Среди приглашенных были замечены Анна Asti с возлюбленным, певица Нюша и другие знаменитости.

Сергей Бурунов

7 августа в кинотеатре «Октябрь» отгремела премьера фильма «Однажды в... Голливуде», где свою картину представил лично Квентин Тарантино. А уже на следующий день при поддержке часовой марки Breitling специальный показ картины прошел в кинотеатре «Москва».

Анна Asti с возлюбленным Станиславом Юркиным

К слову, лицом Breitling является Брэд Питт, сыгравший одну из главных ролей в фильме, а в самой картине он появляется в часах этой марки. Обратите внимание, когда будете в кинотеатре. В России бренд представляет Сергей Бурунов, дублирующий все роли Леонардо Ди Каприо — еще одного главного героя фильма.

Алена Водонаева

Посмотреть кино пришли Алена Водонаева, Анна Asti с женихом Станиславом Юркиным, певица Нюша, Алена Шишкова, Ольга Серябкина и другие селебрити.



Некоторые знаменитости посмотрели картину уже во второй раз. Это ли не лучшая рекомендация?