Надежда Сысоева, Ян Гэ, Полина Фаворская и другие знаменитости на вечеринке adidas

15 августа на территории модного московского пространства Mutabor прошла вечеринка adidas в честь запуска новых расцветок модели кроссовок Ozweego.

Организаторы мероприятия позаботились о том, чтобы все прошло в лучших традициях хип-хоп тусовки, и пригласили выступить таких рэперов, как Gone.Fludd, Cakeboy, 555тракс555, британскую диву IAMDDB и многих других исполнителей.



На этом развлекательная программа не закончилась, и в рамках мероприятия цифровые художники Jolie Alien, Dragoy & Wiesboy, Аполлинария Брошь, Антон Бунденко и Арюна Тардис представили свои работы, вдохновленные эстетикой модели Ozweego и выполненные при помощи инструментов дополненной реальности.

Ян Гэ

Кроссовки Ozweego являются переосмыслением модели, вышедшей еще в 1998 году. Фотографии, сделанные на вечеринке, также отвечают эстетике 1990-х. Отдельного внимания заслуживают наряды, в которых гости пришли на праздник: они смело замиксовали неон и леопард, каблуки и свободные шорты — в общем, праздник нового поколения от adidas бесспорно удался.

К слову, марка adidas назвала свою рекламную кампанию «Будущее создается сейчас», и все, что происходило на вечеринке, отвечало лозунгу кампании: модные молодые артисты, крутая качественная музыка, идеальная площадка для проведения закрытой вечеринки.