«Короче»: Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд, Катерина Шпица и другие знаменитости на открытии кинофестиваля

16 августа состоялось открытие фестиваля короткометражного кино «Короче». На красной дорожке появились Светлана Ходченкова, Александр Цыпкин и другие звезды.

Ян Гэ и Алена Чехова

Вот уже в седьмой раз Калининград принимает на своей территории фестиваль короткометражного кино «Короче». 16 августа состоялось его открытие. Несмотря на не очень жаркое лето, день выдался теплым и солнечным.



По традиции перед началом красной дорожки гости и участники фестиваля собрались в главном культурном и историческом месте Калининграда — в Кафедральном соборе на острове Канта, чтобы послушать концерт органной музыки.

Юлия Пересильд

К слову, кинематографисты прибыли (а если быть точнее — приплыли) в концертный зал на теплоходе.

Евгений Гришковец, Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова и Александр Цыпкин

После получаса потрясающей музыки присутствующие проследовали на красную дорожку, что проходила у кинотеатра «Заря». Задолго до начала церемонии открытия у здания уже собрались десятки людей, чтобы своими глазами увидеть любимых актеров.

Павел Деревянко с поклонницами

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что фестиваль «Короче» вот уже много лет является для горожан одним из самых любимых и долгожданных мероприятий.

Юлия Пересильд с поклонниками

Наконец началась красная дорожка. Гостями праздника кино стали Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Юлия Пересильд, Оксана Акиньшина, Анна Банщикова, Андрей Смоляков, Юлия Хлынина, Екатерина Вуличенко и другие знаменитости.

Андрей Смоляков

В этом году выбирать лучших будет профессиональное жюри, председателем которого по традиции стал продюсер, создатель и глава студии «Профит» Игорь Толстунов. Также в состав судейской коллегии вошли исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, писатель, сценарист, режиссер Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова.

Виктория Исакова и Павел Деревянко

На церемонии открытия были показаны фильмы, победившие на предыдущих шести смотрах. Это «Спаситель» Романа Артемьева, «Проверка» Галы Сухановой, «Портфолио» Никиты Тамарова, «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» Кирилла Васильева, «Лалай-Балалай» Руслана Братова и «Твою мать» Виктории Рунцовой.

Анна Банщикова

После просмотра короткометражек за предыдущие шесть лет гости фестиваля собрались на афтепати. Только песни, танцы, смех и атмосфера праздника!

Катерина Шпица и Алена Чехова

Президент «Короче» Сергей Сельянов отметил, что очень рад видеть то, как фестиваль живет и развивается. Он также выразил слова благодарности всем партнерам за финансовую и информационную поддержку.

Продюсер «Короче» Светлана Дрыга в свою очередь поспешила сказать спасибо кинематографистам, которые из года в год посещают фестиваль, всячески в нем участвуют и способствуют его развитию.