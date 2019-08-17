Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Короче»: Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд, Катерина Шпица и другие знаменитости на открытии кинофестиваля

16 августа состоялось открытие фестиваля короткометражного кино «Короче». На красной дорожке появились Светлана Ходченкова, Александр Цыпкин и другие звезды.
Ян Гэ и Алена Чехова
Ян Гэ и Алена Чехова

Вот уже в седьмой раз Калининград принимает на своей территории фестиваль короткометражного кино «Короче». 16 августа состоялось его открытие. Несмотря на не очень жаркое лето, день выдался теплым и солнечным.

По традиции перед началом красной дорожки гости и участники фестиваля собрались в главном культурном и историческом месте Калининграда — в Кафедральном соборе на острове Канта, чтобы послушать концерт органной музыки.

Юлия Пересильд
Юлия Пересильд

К слову, кинематографисты прибыли (а если быть точнее — приплыли) в концертный зал на теплоходе.

Евгений Гришковец, Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова и Александр Цыпкин
Евгений Гришковец, Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова и Александр Цыпкин

После получаса потрясающей музыки присутствующие проследовали на красную дорожку, что проходила у кинотеатра «Заря». Задолго до начала церемонии открытия у здания уже собрались десятки людей, чтобы своими глазами увидеть любимых актеров. 

Павел Деревянко с поклонницами
Павел Деревянко с поклонницами

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что фестиваль «Короче» вот уже много лет является для горожан одним из самых любимых и долгожданных мероприятий. 

Юлия Пересильд с поклонниками
Юлия Пересильд с поклонниками

Наконец началась красная дорожка. Гостями праздника кино стали Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Юлия Пересильд, Оксана Акиньшина, Анна Банщикова, Андрей Смоляков, Юлия Хлынина, Екатерина Вуличенко и другие знаменитости. 

Андрей Смоляков
Андрей Смоляков

В этом году выбирать лучших будет профессиональное жюри, председателем которого по традиции стал продюсер, создатель и глава студии «Профит» Игорь Толстунов. Также в состав судейской коллегии вошли исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, писатель, сценарист, режиссер Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова.

Виктория Исакова и Павел Деревянко
Виктория Исакова и Павел Деревянко

На церемонии открытия были показаны фильмы, победившие на предыдущих шести смотрах. Это «Спаситель» Романа Артемьева, «Проверка» Галы Сухановой, «Портфолио» Никиты Тамарова, «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» Кирилла Васильева, «Лалай-Балалай» Руслана Братова и «Твою мать» Виктории Рунцовой.

Анна Банщикова
Анна Банщикова

После просмотра короткометражек за предыдущие шесть лет гости фестиваля собрались на афтепати. Только песни, танцы, смех и атмосфера праздника!

Катерина Шпица и Алена Чехова
Катерина Шпица и Алена Чехова

Президент «Короче» Сергей Сельянов отметил, что очень рад видеть то, как фестиваль живет и развивается. Он также выразил слова благодарности всем партнерам за финансовую и информационную поддержку.

Продюсер «Короче» Светлана Дрыга в свою очередь поспешила сказать спасибо кинематографистам, которые из года в год посещают фестиваль, всячески в нем участвуют и способствуют его развитию. 

Перейти к обсуждению 2


17 августа 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Анна Темерина
Теги

Павел Деревянко, Анна Банщикова, Виктория Исакова, Александр Цыпкин, Андрей Смоляков

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Пересильд и Акиньшина прекрасно выглядят, хоть и не нравятся. А Ходченкова в этих брюках смотрится как жираф, вообще не брюки не подходят ей.

  • Катерина Шпица - есть в ней что-то необыкновенное, иноземное.Непохожа на всех наших мукл.Акиншина хоть и не нравится как человек, но тоже необычна.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.