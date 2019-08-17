«Короче»: Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд, Катерина Шпица и другие знаменитости на открытии кинофестиваля

Вот уже в седьмой раз Калининград принимает на своей территории фестиваль короткометражного кино «Короче». 16 августа состоялось его открытие. Несмотря на не очень жаркое лето, день выдался теплым и солнечным.
По традиции перед началом красной дорожки гости и участники фестиваля собрались в главном культурном и историческом месте Калининграда — в Кафедральном соборе на острове Канта, чтобы послушать концерт органной музыки.
К слову, кинематографисты прибыли (а если быть точнее — приплыли) в концертный зал на теплоходе.
После получаса потрясающей музыки присутствующие проследовали на красную дорожку, что проходила у кинотеатра «Заря». Задолго до начала церемонии открытия у здания уже собрались десятки людей, чтобы своими глазами увидеть любимых актеров.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что фестиваль «Короче» вот уже много лет является для горожан одним из самых любимых и долгожданных мероприятий.
Наконец началась красная дорожка. Гостями праздника кино стали Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Юлия Пересильд, Оксана Акиньшина, Анна Банщикова, Андрей Смоляков, Юлия Хлынина, Екатерина Вуличенко и другие знаменитости.
В этом году выбирать лучших будет профессиональное жюри, председателем которого по традиции стал продюсер, создатель и глава студии «Профит» Игорь Толстунов. Также в состав судейской коллегии вошли исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, писатель, сценарист, режиссер Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова.
На церемонии открытия были показаны фильмы, победившие на предыдущих шести смотрах. Это «Спаситель» Романа Артемьева, «Проверка» Галы Сухановой, «Портфолио» Никиты Тамарова, «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» Кирилла Васильева, «Лалай-Балалай» Руслана Братова и «Твою мать» Виктории Рунцовой.
После просмотра короткометражек за предыдущие шесть лет гости фестиваля собрались на афтепати. Только песни, танцы, смех и атмосфера праздника!
Президент «Короче» Сергей Сельянов отметил, что очень рад видеть то, как фестиваль живет и развивается. Он также выразил слова благодарности всем партнерам за финансовую и информационную поддержку.
Продюсер «Короче» Светлана Дрыга в свою очередь поспешила сказать спасибо кинематографистам, которые из года в год посещают фестиваль, всячески в нем участвуют и способствуют его развитию.