Анна Чиповская, Оксана Акиньшина, Евгений Цыганов и другие звезды зажгли на пляжной вечеринке «Короче»

17 августа прошел первый конкурсный день кинофестиваля «Короче». Завершился смотр короткометражек вечеринкой на пляже с участием Паулины Андреевой, Евгения Цыганова и других знаменитостей.

Ян Гэ

Калининград на несколько дней стал центром короткометражного кино. 17 августа там прошел первый конкурсный день фестиваля «Короче». Жюри, в составе которого Игорь Толстунов, Антон Малышев, Александр Цыпкин, Петр Буслов, Павел Деревянко и Виктория Исакова, отсмотрело часть работ.



Вечером все участники фестиваля собрались в Калининградской области, поселке Янтарном, на берегу Балтийского моря, чтобы всем вместе встретить закат и обсудить первые просмотренные картины. Вечеринку на пляже посетили Анна Чиповская с возлюбленным Дмитрием Ендальцевым, Светлана Ходченкова, Оксана Акиньшина, Юлия Пересильд с дочерью Машей, Мария Шалаева, Катерина Шпица с женихом Русланом и многие другие.

Светлана Ходченкова

Все присутствующие весело проводили время: слушали хорошую музыку, общались, фотографировались на берегу моря (некоторые даже плавали — нагишом!), танцевали и, конечно, много говорили о кино.



После заката вечеринка только разыгралась. На пляж к гостям вышел оркестр, который исполнил заводные мелодии, под которые невозможно было просто стоять. Алена Чехова, Анна Чурина, Ирина Гринева и другие актрисы стали настоящими звездами песчаного «танцпола»!

Анна Чурина и Алена Чехова

Вечеринка продолжилась в прибрежном отеле Schloss. Диджей, как будто угадывая, что хотят слышать гости, ставил композиции, которые никого не оставляли равнодушными. Практически все знаменитости были замечены танцующими в эту ночь у сцены.



Уже после заката на мероприятии появились новые гости — Паулина Андреева и Евгений Цыганов. Актер любезно попозировал фотографам, а вот невеста Федора Бондарчука отказалась, так что вам придется поверить нам на слово — она там действительно была. Правда, не танцевала. И вообще вела себя довольно скромно.

Тусовка закончилась за полночь, хотя вполне могла продолжаться и до утра: звезды, разгоряченные игристым и жаркими танцами, казалось, совершенно не замечали времени на часах.