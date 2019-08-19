Федор Бондарчук, Любовь Толкалина и другие знаменитости закрыли фестиваль «Короче»

18 августа в Калининграде состоялось закрытие фестиваля «Короче». На красной дорожке появились Федор Бондарчук, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова и другие знаменитости.

Члены жюри фестиваля «Короче»-2019

Калининград — город, который непременно стоит посетить. Особенно здорово там в середине августа — во время фестиваля короткометражных фильмов «Короче». Атмосфера кино отлично сочетается с прибалтийским колоритом.



Три дня насыщенной программы, интересных картин, и вот 18 августа седьмой по счету ежегодный фестиваль завершился. Сложнее всего пришлось членам жюри: из 42 короткометражек нужно было выбрать самые-самые. Судьями в этом году выступили Игорь Толстунов, Антон Малышев, Александр Цыпкин, Петр Буслов, Павел Деревянко и Виктория Исакова.

Павел Деревянко, Виктория Исакова и Александр Цыпкин

Как бы сложно ни пришлось, выбор сделан. Церемония награждения фестиваля прошла под открытым небом — в Центральном парке, где собрались не только гости и участники «Короче», но и местные жители. К слову, зрительный зал, а также близлежащая территория были заполнены до отказа.

Итак, самый главный момент — объявление победителей. Не станем и мы вас томить: «Лучшим фильмом» была названа работа Александра Назарова «Подводник». За «Лучшую режиссуру» был награжден Никита Власов и его картина «Болванка», «Лучшим сценарием» признали сюжет фильма «Ограбление по тарифу», авторами которого выступили Андрей Булатов и Екатерина Михайлова. Дипломов жюри удостоились фильмы «Обмен» Аксиньи Гог и «Дичь» Ирины Ходюш. Специальный приз от жюри с формулировкой «За честность и талант» получила короткометражка «Белым по черному» Антона Мамыкина.

Гостями церемонии закрытия стали Федор Бондарчук, Любовь Толкалина, Оксана Акиньшина, Юлия Хлынина, Мария Шалаева, Катерина Шпица, Григорий Калинин и многие другие знаменитости. Среди присутствующих также были замечены Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, но они предпочли избежать шумной вечеринки и тем более — фотографов. Также известно, что днем ранее в Калининград прибыла Паулина Андреева, однако она также не посетила красную дорожку закрытия фестиваля.

Три дня промчались как мгновение. Президент «Короче» Сергей Сельянов, стоя на сцене, озвучил мысли всех гостей и участников фестиваля — это было круто!