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Королева с сыном, Ткаченко с женой, Асмус, Куркова и другие звезды на премьере фильма «Эбигейл»

20 августа в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся первый показ фильма «Эбигейл». Среди посетивших премьеру были замечены Наташа Королева, Виктор Добронравов, Артем Ткаченко и другие знаменитости.
Наташа Королева
Наташа Королева с сыном Архипом и его девушкой

Август — пора кинопремьер. На днях в кинотеатре «Октябрь» состоялся первый показ фантастического фильма «Эбигейл». Картина рассказывает о девушке, которая потеряла отца при странных обстоятельствах и теперь пытается его найти.

Екатерина Стеблина, Артем Ткаченко
Екатерина Стеблина и Артем Ткаченко

Первыми посмотреть фильм пришли Равшана Куркова, сыгравшая одну из главных ролей, Кристина Асмус, Виктор Добронравов с супругой и старшей дочерью. Был в зале и бывший муж Равшаны — Артем Ткаченко появился на красной дорожке с супругой Екатериной Стеблиной.

Приглашение на премьеру получила и «модная грешница» Наташа Королева. Певица, облаченная в топ с надписью Fashion sinner, появилась в сопровождении сына Архипа и его возлюбленной. 

Звездные гости высоко оценили новый российский фильм и поздравили с премьерой всю съемочную группу во главе с режиссером Александром Богуславским. 

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21 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Пресс-служба

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Кузнецовой худеть надо. Равшана как статуэтка.

  • Куркова и Асмус ка головастики уже-, все худеют и худеют, здвиг на худобу похоже.

  • Если Ровшана такая худенькая на фото, то какая ж она в жизни?

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