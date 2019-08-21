Королева с сыном, Ткаченко с женой, Асмус, Куркова и другие звезды на премьере фильма «Эбигейл»

Август — пора кинопремьер. На днях в кинотеатре «Октябрь» состоялся первый показ фантастического фильма «Эбигейл». Картина рассказывает о девушке, которая потеряла отца при странных обстоятельствах и теперь пытается его найти.
Первыми посмотреть фильм пришли Равшана Куркова, сыгравшая одну из главных ролей, Кристина Асмус, Виктор Добронравов с супругой и старшей дочерью. Был в зале и бывший муж Равшаны — Артем Ткаченко появился на красной дорожке с супругой Екатериной Стеблиной.
Приглашение на премьеру получила и «модная грешница» Наташа Королева. Певица, облаченная в топ с надписью Fashion sinner, появилась в сопровождении сына Архипа и его возлюбленной.
Звездные гости высоко оценили новый российский фильм и поздравили с премьерой всю съемочную группу во главе с режиссером Александром Богуславским.