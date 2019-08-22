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Александр Петров поддержал Стасю Милославскую на премьере фильма «Бык» с ее участием

21 августа в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера криминальной драмы «Бык». Показ фильма посетили Александр Петров, Елена Борщева, Любовь Аксенова и другие звезды.  
Борис Акопов, Стася Милославская, Юрий Борисов и Сергей Двойников
Борис Акопов, Стася Милославская, Юрий Борисов и Сергей Двойников

Лето подходит к концу, а значит, начинается пора кинопремьер. Еще в июне на «Кинотавре» Борис Акопов впервые представил свой фильм «Бык», который собрал немало положительных отзывов. Теперь же настала пора и светской Москве оценить работу режиссера.

21 августа в «Октябре» прошла звездная премьера киноленты. 

Фильм представили его продюсеры Федор Попов и Владимир Малышев, режиссер Борис Акопов и исполнители главных ролей Юрий Борисов и Стася Милославская.

Александр Петров
Александр Петров

Последнюю, к слову, пришел поддержать Александр Петров — слухи о романе актеров не утихают последние несколько недель. Также на красной дорожке были замечены Елена Борщева, Любовь Аксенова, Лукерья Ильяшенко, Анна Исаева и другие. 

Сюжет картины «Бык» разворачивается в девяностых. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу Бык вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» главный герой попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге...

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22 августа 2019
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
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Александр Петров

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Горчилин и его возлюбленная прямо соответствуют друг другу-в чем душонка держится!Милославская,конечно, обаятельная и яркая-Старшенбаум против неё бледная и самовлюбленная слишком.

  • Аксенова даже ненакрашенная хорошенькая и светится вся и похоже, что в положении.

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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