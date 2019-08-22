Александр Петров поддержал Стасю Милославскую на премьере фильма «Бык» с ее участием

21 августа в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера криминальной драмы «Бык». Показ фильма посетили Александр Петров, Елена Борщева, Любовь Аксенова и другие звезды.

Борис Акопов, Стася Милославская, Юрий Борисов и Сергей Двойников

Лето подходит к концу, а значит, начинается пора кинопремьер. Еще в июне на «Кинотавре» Борис Акопов впервые представил свой фильм «Бык», который собрал немало положительных отзывов. Теперь же настала пора и светской Москве оценить работу режиссера.

21 августа в «Октябре» прошла звездная премьера киноленты.

Фильм представили его продюсеры Федор Попов и Владимир Малышев, режиссер Борис Акопов и исполнители главных ролей Юрий Борисов и Стася Милославская.

Александр Петров

Последнюю, к слову, пришел поддержать Александр Петров — слухи о романе актеров не утихают последние несколько недель. Также на красной дорожке были замечены Елена Борщева, Любовь Аксенова, Лукерья Ильяшенко, Анна Исаева и другие.

Сюжет картины «Бык» разворачивается в девяностых. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу Бык вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» главный герой попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге...