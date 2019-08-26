Крутой как Игорь Крутой: Орейро, Топурия, Варум и другие артисты исполнили хиты маэстро на его творческом вечере

Творческим вечером Игоря Крутого ознаменовался второй день фестиваля «Новая волна». На сцене выступили Алексей Воробьев, Светлана Лобода, группа «А-Студио» и другие.

Александр Серов с поклонницами

25 августа в Сочи было особенно жарко. И дело вовсе не в погоде: второй день «Новой волны» был посвящен Игорю Яковлевичу Крутому. В этом году маэстро отпраздновал 65-летний юбилей, и где как не на собственном фестивале должен был пройти его творческий вечер.

На концерте артисты исполняли композиции, написанные Крутым за более чем 30 лет творческой карьеры.

А это — без преувеличения — хиты на все времена: «Я люблю тебя до слез», «Свадебные цветы», «Любовь, похожая на сон», «Шарманка», «Акапулько»... Можете себе представить феерию, творящуюся как на сцене, так и в зрительном зале?



Любимые миллионами песни исполнили Наталья Орейро, Светлана Лобода, Егор Крид, Ирина Аллегрова, Дима Билан, группа «А-Студио», Николай Басков, Ани Лорак, Филипп Киркоров, группа Artik&Asti, Лев Лещенко и многие другие артисты.

Группа «А-Студио»

Увы, не все звезды дошли до красной дорожки: например, Крид, Аллегрова и Николаев упрямо промчались мимо фотографов. Жаль, а мы надеялись. Зато были те, кто «отработал» дорожку по полной программе: Орейро была как всегда мила и приветлива, а Билан и вовсе позировал фотографам дважды — сначала в рубашке, а потом продемонстрировал присутствующим голый торс, на котором красовался боди-арт.



Самым трогательным моментом вечера стало выступление на сцене всей семьи Игоря Яковлевича. Близкие маэстро исполнили композицию «Буду я любить тебя всегда». Публика едва сдерживала слезы.

Это был один из тех концертов, который пролетает как мгновение, а в памяти остается на долгие годы — за душевность песен, искренность исполнения, за радость быть здесь и сейчас. Игорь Крутой, вы крутой!