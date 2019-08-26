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Леонид Агутин, Лолита Милявская и другие артисты исполнили песни Анжелики Варум на ее творческом вечере

Экватор «Новой волны»! 26 августа прошел первый конкурсный день фестиваля, а также творческий вечер Анжелики Варум. В концерте приняли участие многие звезды.
Александра, Виктория и Ольга Крутые
Александра, Виктория и Ольга Крутые

«Новая волна» в самом разгаре, и участники наконец вступают в бой: 26 августа состоялся первый конкурсный день фестиваля. В этот вечер артисты из разных стран исполнили хиты Аллы Пугачевой. Так, со сцены прозвучали песни «Будь или не будь», «Свеча горела», «Держи меня, соломинка», «Опять метель», «Маэстро» и многие другие.

Что касается самого концерта, он был посвящен Анжелике Варум — в этом году артистка отметила 50-летний юбилей. Представляете?

В творческом вечере певицы приняли участие Леонид Агутин, Глюкоза, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Юлия Савичева, Александр Панайотов и многие другие. Ведущей концерта стала Лолита Милявская, она же исполнила одну из самых популярных песен Варум — «Городок». Припев знаменитой композиции пел весь зрительный зал!

Вечер продолжился не менее атмосферной афтепати. Вечеринка, получившая название «Зимняя сказка», подразумевала дресс-код Total White. Так, звезды, облачившись во все белое, устроили жаркие танцы до утра, ведь за музыкальное сопровождение отвечал Леонид Агутин! 

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26 августа 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Вика Крутая, Ольга Крутая

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