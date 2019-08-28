Светлана Бондарчук пригласила Нюшу, Яну Рудковскую и других звезд на завтрак на берегу Черного моря

На «Новой волне» скучать не приходится: 28 августа звезды проснулись пораньше, чтобы позавтракать в компании друг друга. В отеле Radisson собрались Яна Рудковская, Жасмин, Нюша и другие знаменитости.

Арман Давлетяров, Светлана Бондарчук и Яна Рудковская

Если вы следите за нашими stories в Инстаграме (@woman_ru), то знаете, какие жаркие на «Новой волне» афтепати после каждого концерта. Вечеринки длятся буквально до рассвета, поэтому днем на площадке можно встретить только самых выносливых.



Тем не менее 28 августа звездам пришлось проснуться чуть раньше: в этот день главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук собрала всех на завтраке. Знаменитости встретились в отеле Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi, где их ждали не только вкусные блюда, ароматный кофе, холодное шампанское, но и потрясающий вид на Черное море.



За столиками были замечены Дима Билан, Яна Рудковская, Нюша, Жасмин, Тимур Родригез, Липа Тетерич, Теона Контридзе, Юлия Михальчик и другие.

Во время непринужденной беседы гости обсуждали, кто какие блюда предпочитает на завтрак. Если вы думаете, что суперстройная Светлана Бондарчук ограничивает себя в еде, то глубоко ошибаетесь. Главный редактор Hello! подчеркнула, что любит вкусно поесть, в частности, обожает выпечку. Бондарчук поддержала и Яна Рудковская, заявив, что не ставит себе рамок: продюсер ест все, что душа пожелает, но в умеренных количествах. Вот он — секрет их невероятной стройности.