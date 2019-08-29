Пятый день «Новой волны»: Елена Темникова, Альбина Джанабаева, София Ротару и другие артисты представили свои новые песни

«Новая волна» близится к своему логическому завершению. 28 августа состоялся предпоследний концерт, в рамках которого исполнители презентовали зрителям свои новые композиции.

Сергей Лазарев с шоу-балетом

Музыкальные дни в жарком Сочи продолжаются: 28 августа прошел пятый день фестиваля «Новая волна». Утром звезды встретились на завтраке журнала Hello!, днем отправились на репетицию будущих номеров, а уже вечером блистали на сцене перед трехтысячным залом.

Пятый концерт состоял из премьер: артисты представляли публике свои новые композиции.

Так, Елена Темникова презентовала трек «Жара», Игорь Николаев исполнил песню «Под Сахалинским небом», а Альбина Джанабаева спела про «День и ночь».



Премьера композиции состоялась и у Софии Ротару: артистка вернулась в Россию и громко заявила о себе новой песней «Вечные небеса». Публика была рада (и вместе с тем — удивлена) видеть певицу в нашей стране.

София Ротару

Также в этот вечер выступили Александр Ревва, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Слава, Филипп Киркоров и многие другие. Удивила своим появлением на сцене и Агния Дитковските. Актриса в дуэте с Григорием Лепсом исполнила потрясающе красивую песню, в очередной раз доказав, что талантливый человек талантлив во всем.

Далее «вахту» приняли участники фестиваля: молодые исполнители спели собственные композиции. Для конкурсантов концерт 28 августа стал завершающим: по его итогам будет известен победитель «Новой волны»-2019. Ждем оглашения результатов.