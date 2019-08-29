Брэд Питт, Катрин Денев, Кендис Свейнпол и другие селебрити на открытии Венецианского кинофестиваля

28 августа в Италии был дан старт 76-му Венецианскому кинофестивалю. Уже в первый день на красной дорожке появились звезды европейского и голливудского кинематографа, а также яркие представители шоу-бизнеса и фэшн-индустрии.

С 28 августа по 7 сентября на итальянском острове Лидо будет проходить Венецианский кинофестиваль. Мероприятие считается одним из старейших и самых значимых киноконкурсов: в этом году оно проводится уже в 76-й раз.

За следующие 11 дней остров Лидо посетит множество знаменитостей со всего мира.

В минувшую среду главной звездой открытия фестиваля стала 75-летняя Катрин Денев. В этот день на мероприятии презентовали ленту японского режиссера Хирокадзу Корээда «Правда», в которой Денев досталась одна из главных ролей.

Катрин Денев

По традиции, на красной дорожке покрасовались и «ангелы» Victoria's Secret. Топ-модели Эльза Хоск, Кэндис Свейнпол и Изабели Фонтана предстали перед публикой в нарядах с эффектными разрезами, демонстрирующими их фигуры во всей красе.

Был замечен в тот день на Лидо и Брэд Питт.

По неизвестным причинам актер пропустил церемонию открытия, но днем с удовольствием пообщался с поклонниками и даже попозировал папарацци.

Кроме того, открытие фестиваля посетили топ-модель Иман, актеры Жюльетт Бинош и Николас Холт, певица Мел Би и многие другие.



В этом году за главный приз киноконкурса — премию «Золотой лев» — поборются 20 конкурсантов, в числе которых имеются как весьма именитые режиссеры, так и новички. Кроме того, в рамках внеконкурсной программы будут показаны документальные премьеры и легендарные фильмы прошлых лет. Среди них будут представлены и отечественные ленты — например, отреставрированная драма Василия Шукшина «Калина красная» и проект сына Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer.