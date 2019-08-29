Брэд Питт, Катрин Денев, Кендис Свейнпол и другие селебрити на открытии Венецианского кинофестиваля

С 28 августа по 7 сентября на итальянском острове Лидо будет проходить Венецианский кинофестиваль. Мероприятие считается одним из старейших и самых значимых киноконкурсов: в этом году оно проводится уже в 76-й раз.
В минувшую среду главной звездой открытия фестиваля стала 75-летняя Катрин Денев. В этот день на мероприятии презентовали ленту японского режиссера Хирокадзу Корээда «Правда», в которой Денев досталась одна из главных ролей.
По традиции, на красной дорожке покрасовались и «ангелы» Victoria's Secret. Топ-модели Эльза Хоск, Кэндис Свейнпол и Изабели Фонтана предстали перед публикой в нарядах с эффектными разрезами, демонстрирующими их фигуры во всей красе.
По неизвестным причинам актер пропустил церемонию открытия, но днем с удовольствием пообщался с поклонниками и даже попозировал папарацци.
Кроме того, открытие фестиваля посетили топ-модель Иман, актеры Жюльетт Бинош и Николас Холт, певица Мел Би и многие другие.
В этом году за главный приз киноконкурса — премию «Золотой лев» — поборются 20 конкурсантов, в числе которых имеются как весьма именитые режиссеры, так и новички. Кроме того, в рамках внеконкурсной программы будут показаны документальные премьеры и легендарные фильмы прошлых лет. Среди них будут представлены и отечественные ленты — например, отреставрированная драма Василия Шукшина «Калина красная» и проект сына Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer.