Концерт Риты Оры, выход Лолиты в прозрачном и неожиданные гости в зале: чем завершилась «Новая волна»

«Новая волна» в Сочи — долгожданное и любимое многими музыкальное событие. В течение шести дней зрители наслаждались выступлениями от самых популярных артистов страны и ближнего зарубежья. Однако пришло время прощаться: 29 августа состоялось закрытие «Новой волны», где был объявлен победитель музыкального конкурса.
Подруги давно привлекли наше внимание: во-первых, образы у девушек всегда модные, интересные и запоминающиеся, во-вторых, они сами — крайне приятные, общительные и дружелюбные, а в-третьих, нас всегда восхищает то, как они рьяно болеют за участников из родной Армении.
Главная награда в этот вечер досталась представительнице из Албании — 18-летней Инис Незири. Победительница получила традиционную статуэтку в виде волны, а также 3,5 миллиона рублей. К слову, Албания впервые участвует в этом конкурсе, и сразу такой успех!
Второе место взяли россияне — группа «Давинчи»: музыканты поделят между собой 2,3 миллиона рублей. Бронза же досталась Илиане Санчес (Куба), а с ней и 1,2 миллиона рублей.
Так, на сцену вышли Сергей Лазарев, Лолита Милявская, Федук, Лев Лещенко, Диана Арбенина, группа IOWA, Леонид Агутин, Zivert, Алексей Воробьев, Жасмин, Нюша и другие.
Ко всему прочему в этот вечер выступили две исполнительницы, которые наделали немало шума как за кулисами, так и в зрительном зале. Сначала на красной дорожке неожиданно появилась София Ротару. На прошлом концерте артистка не стала позировать фотографам, стремительно проследовав в гримерку (а после выступления — в машину).
На этот раз все журналисты были рады видеть ее на дорожке — в надежде сделать хороший материал. Вместо этого София промчалась, ни на секунду не остановившись. С чем это связано — вопрос открытый, однако заметим, что в свои 72 года Ротару выглядит просто невероятно! В этом убедились и зрители (среди которых были замечены Евгений Петросян и Татьяна Брухунова!) — артистка исполнила несколько своих хитов.
Закрывала же концерт... Рита Ора! Британская певица специально прилетела в Москву, чтобы выступить на «Новой волне». Увы, на красную дорожку Рита не вышла, зато как зажгла на сцене New Wave Hall!
После выступления за кулисами собралась толпа народа в ожидании заграничной звезды. Ора стремительно покидала площадку в сопровождении охранников, при этом не переставала улыбаться в камеры, а также благодарить россиян за теплый прием. «I love Russia!» — крикнула артистка напоследок.
В финале концерта все артисты и конкурсанты вышли на сцену, где исполнили трогательную композицию «Уходит праздник». И это действительно был настоящий праздник — музыки, дружбы, доброты и красивых песен. «Новая волна», до новых встреч!