Концерт Риты Оры, выход Лолиты в прозрачном и неожиданные гости в зале: чем завершилась «Новая волна»

«Новая волна» подошла к своему завершению: победители названы, концерты отыграны. В заключительный шестой раз зрителей своими песнями порадовали Федук, София Ротару, Рита Ора и другие артисты.

Игорь Крутой с участниками концерта

«Новая волна» в Сочи — долгожданное и любимое многими музыкальное событие. В течение шести дней зрители наслаждались выступлениями от самых популярных артистов страны и ближнего зарубежья. Однако пришло время прощаться: 29 августа состоялось закрытие «Новой волны», где был объявлен победитель музыкального конкурса.

Одними из первых на красной дорожке появились Жанна Мартиросян и Элина Джанибекян.

Подруги давно привлекли наше внимание: во-первых, образы у девушек всегда модные, интересные и запоминающиеся, во-вторых, они сами — крайне приятные, общительные и дружелюбные, а в-третьих, нас всегда восхищает то, как они рьяно болеют за участников из родной Армении.



Главная награда в этот вечер досталась представительнице из Албании — 18-летней Инис Незири. Победительница получила традиционную статуэтку в виде волны, а также 3,5 миллиона рублей. К слову, Албания впервые участвует в этом конкурсе, и сразу такой успех!

Инис Незири и группа «Давинчи»

Второе место взяли россияне — группа «Давинчи»: музыканты поделят между собой 2,3 миллиона рублей. Бронза же досталась Илиане Санчес (Куба), а с ней и 1,2 миллиона рублей.

Сам концерт был не похож ни на один другой, так как в нем участвовали артисты разных возрастов и направлений.

Так, на сцену вышли Сергей Лазарев, Лолита Милявская, Федук, Лев Лещенко, Диана Арбенина, группа IOWA, Леонид Агутин, Zivert, Алексей Воробьев, Жасмин, Нюша и другие.



Ко всему прочему в этот вечер выступили две исполнительницы, которые наделали немало шума как за кулисами, так и в зрительном зале. Сначала на красной дорожке неожиданно появилась София Ротару. На прошлом концерте артистка не стала позировать фотографам, стремительно проследовав в гримерку (а после выступления — в машину).

София Ротару

На этот раз все журналисты были рады видеть ее на дорожке — в надежде сделать хороший материал. Вместо этого София промчалась, ни на секунду не остановившись. С чем это связано — вопрос открытый, однако заметим, что в свои 72 года Ротару выглядит просто невероятно! В этом убедились и зрители (среди которых были замечены Евгений Петросян и Татьяна Брухунова!) — артистка исполнила несколько своих хитов.



Закрывала же концерт... Рита Ора! Британская певица специально прилетела в Москву, чтобы выступить на «Новой волне». Увы, на красную дорожку Рита не вышла, зато как зажгла на сцене New Wave Hall!

Рита Ора

После выступления за кулисами собралась толпа народа в ожидании заграничной звезды. Ора стремительно покидала площадку в сопровождении охранников, при этом не переставала улыбаться в камеры, а также благодарить россиян за теплый прием. «I love Russia!» — крикнула артистка напоследок.

В финале концерта все артисты и конкурсанты вышли на сцену, где исполнили трогательную композицию «Уходит праздник». И это действительно был настоящий праздник — музыки, дружбы, доброты и красивых песен. «Новая волна», до новых встреч!