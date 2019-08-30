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Концерт Риты Оры, выход Лолиты в прозрачном и неожиданные гости в зале: чем завершилась «Новая волна»

«Новая волна» подошла к своему завершению: победители названы, концерты отыграны. В заключительный шестой раз зрителей своими песнями порадовали Федук, София Ротару, Рита Ора и другие артисты. 
Игорь Крутой с участниками концерта
Игорь Крутой с участниками концерта

«Новая волна» в Сочи — долгожданное и любимое многими музыкальное событие. В течение шести дней зрители наслаждались выступлениями от самых популярных артистов страны и ближнего зарубежья. Однако пришло время прощаться: 29 августа состоялось закрытие «Новой волны», где был объявлен победитель музыкального конкурса.

Одними из первых на красной дорожке появились Жанна Мартиросян и Элина Джанибекян.

Подруги давно привлекли наше внимание: во-первых, образы у девушек всегда модные, интересные и запоминающиеся, во-вторых, они сами — крайне приятные, общительные и дружелюбные, а в-третьих, нас всегда восхищает то, как они рьяно болеют за участников из родной Армении. 

Главная награда в этот вечер досталась представительнице из Албании — 18-летней Инис Незири. Победительница получила традиционную статуэтку в виде волны, а также 3,5 миллиона рублей. К слову, Албания впервые участвует в этом конкурсе, и сразу такой успех! 

Инис Незири и группа «Давинчи»
Инис Незири и группа «Давинчи»

Второе место взяли россияне — группа «Давинчи»: музыканты поделят между собой 2,3 миллиона рублей. Бронза же досталась Илиане Санчес (Куба), а с ней и 1,2 миллиона рублей.

Сам концерт был не похож ни на один другой, так как в нем участвовали артисты разных возрастов и направлений.

Так, на сцену вышли Сергей Лазарев, Лолита Милявская, Федук, Лев Лещенко, Диана Арбенина, группа IOWA, Леонид Агутин, Zivert, Алексей Воробьев, Жасмин, Нюша и другие. 

Ко всему прочему в этот вечер выступили две исполнительницы, которые наделали немало шума как за кулисами, так и в зрительном зале. Сначала на красной дорожке неожиданно появилась София Ротару. На прошлом концерте артистка не стала позировать фотографам, стремительно проследовав в гримерку (а после выступления — в машину).

София Ротару
София Ротару

На этот раз все журналисты были рады видеть ее на дорожке — в надежде сделать хороший материал. Вместо этого София промчалась, ни на секунду не остановившись. С чем это связано — вопрос открытый, однако заметим, что в свои 72 года Ротару выглядит просто невероятно! В этом убедились и зрители (среди которых были замечены Евгений Петросян и Татьяна Брухунова!) — артистка исполнила несколько своих хитов.

Закрывала же концерт... Рита Ора! Британская певица специально прилетела в Москву, чтобы выступить на «Новой волне». Увы, на красную дорожку Рита не вышла, зато как зажгла на сцене New Wave Hall!

Рита Ора
Рита Ора

После выступления за кулисами собралась толпа народа в ожидании заграничной звезды. Ора стремительно покидала площадку в сопровождении охранников, при этом не переставала улыбаться в камеры, а также благодарить россиян за теплый прием. «I love Russia!» — крикнула артистка напоследок. 

В финале концерта все артисты и конкурсанты вышли на сцену, где исполнили трогательную композицию «Уходит праздник». И это действительно был настоящий праздник — музыки, дружбы, доброты и красивых песен. «Новая волна», до новых встреч!

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30 августа 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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