Брэд Питт, Лив Тайлер, Скарлетт Йоханссон и другие селебы на красной дорожке второго дня Венецианского кинофестиваля

29 августа прошел второй день 76-го Венецианского кинофестиваля. Минувший четверг был насыщен событиями — все потому, что тогда состоялся показ сразу двух фильмов из конкурсной программы.
Как и полагается, герои новых картин появились в их поддержку на красной дорожке мероприятия.
К слову, звездный состав «Брачной истории» решил посетить и премьеру конкурентов, которая состоялась несколькими часами позже.
Впервые за долгое время в свет вышла Бар Рафаэли, которая лишь пару недель назад объявила о третьей беременности.
Фильмы «Брачная история» и «К звездам» — основные претенденты на главный приз кинофестиваля. Результаты конкурса будут объявлены лишь 7 сентября. А пока нас ждут еще 9 дней праздника с многочисленными красными дорожками и сотнями знаменитостей со всего мира, появляющимися на них.