Брэд Питт, Лив Тайлер, Скарлетт Йоханссон и другие селебы на красной дорожке второго дня Венецианского кинофестиваля

Второй день Венецианского кинофестиваля ознаменовался сразу двумя громкими премьерами. Некоторые знаменитости не смогли выбрать, что они хотят посмотреть больше всего, и посетили оба кинопоказа.

29 августа прошел второй день 76-го Венецианского кинофестиваля. Минувший четверг был насыщен событиями — все потому, что тогда состоялся показ сразу двух фильмов из конкурсной программы.

Ноа Баумбак представил драму «Брачная история» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в главных ролях, а Джеймс Грэй — фантастическую ленту «К звездам», в которой снялся Брэд Питт.

Как и полагается, герои новых картин появились в их поддержку на красной дорожке мероприятия.

К слову, звездный состав «Брачной истории» решил посетить и премьеру конкурентов, которая состоялась несколькими часами позже.

Кроме конкурсантов фестиваля в тот вечер на красной дорожке появились и другие селебы — в том числе многочисленные топ-модели.

Впервые за долгое время в свет вышла Бар Рафаэли, которая лишь пару недель назад объявила о третьей беременности.

Фильмы «Брачная история» и «К звездам» — основные претенденты на главный приз кинофестиваля. Результаты конкурса будут объявлены лишь 7 сентября. А пока нас ждут еще 9 дней праздника с многочисленными красными дорожками и сотнями знаменитостей со всего мира, появляющимися на них.