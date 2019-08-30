Глюкоза, Дима Билан и другие артисты на «Дискотеке МУЗ-ТВ» в Сочи

В рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019» была проведена масса мероприятий. Так, 28 августа состоялась «Дискотека МУЗ-ТВ» с участием Сергея Лазарева, певицы Жасмин и других звезд отечественного шоу-бизнеса.

Альбина Джанабаева

«Новая волна-2019» запомнится надолго. Жаркие танцы, новые исполнители, мировые звезды — все это ждет нас теперь только в следующем году. А пока вспомним, что же происходило в последние дни конкурса.



28 августа в Сочи состоялась дискотека, организованная каналом МУЗ-ТВ. На сцене выступили топовые звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых были Дима Билан, Сергей Лазарев, Глюкоза, Жасмин, Альбина Джанабаева и многие другие.



Телеканал уже несколько лет подряд является партнером «Новой Волны». В этот раз сцена «Дискотеки» собрала более двух десятков артистов и тысячи зрителей. Хорошее завершение лета!