Светлана Устинова, Алина и Константин Крюковы, Аглая Тарасова и другие звезды первыми оценили новый аромат Dior Sauvage

В последнюю пятницу лета модный Дом Dior устроил в Москве шумную вечеринку по случаю запуска нового мужского парфюма из линии Sauvage. На знакомство с ароматом были приглашены Наталья и Мурад Осман, Аглая Тарасова, Дарья Коновалова и многие другие.





30 августа, в самый разгар новолуния, в столичном ресторане Blanc состоялась вечеринка модного Дома Dior под названием New Moon Party. Дата, как и магическая тема, были выбраны брендом не случайно.

В этот вечер состоялась презентация нового, пожалуй, самого мистического аромата марки — Sauvage Parfume.

Впервые Dior выпустил его четыре года назад. Композиция, лицом которой стал Джонни Депп, вмиг получила статус культовой и положила начало целой франшизе с одноименным названием.



Аглая Тарасова

Новый аромат линии — еще более многогранный, чем его предшественники. В нем угадываются одновременно и интенсивные свежие, и бархатные восточные ноты.



Первыми удостоились чести познакомиться с композицией знаменитые друзья модного Дома.

Специально для них 30 августа прошли мероприятия, посвященные запуску Sauvage Parfume. Звездные вечеринки отгремели в Великобритании, Италии, Ирландии, Швейцарии и других странах — в том числе и в России.



На праздник в московский ресторан пришли известные путешественники Мурад и Наталья Осман, актрисы Мария Шумакова и Аглая Тарасова, супруга рэпера Мота Мария Мельникова и другие.



Уже на днях обновленная версия легендарного аромата Sauvage Parfum появится во многих косметических магазинах нашей страны. А вы знакомы с парфюмерными композициями из этой линии?

