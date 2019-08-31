Светлана Устинова, Алина и Константин Крюковы, Аглая Тарасова и другие звезды первыми оценили новый аромат Dior Sauvage

30 августа, в самый разгар новолуния, в столичном ресторане Blanc состоялась вечеринка модного Дома Dior под названием New Moon Party. Дата, как и магическая тема, были выбраны брендом не случайно.
Впервые Dior выпустил его четыре года назад. Композиция, лицом которой стал Джонни Депп, вмиг получила статус культовой и положила начало целой франшизе с одноименным названием.
Новый аромат линии — еще более многогранный, чем его предшественники. В нем угадываются одновременно и интенсивные свежие, и бархатные восточные ноты.
Специально для них 30 августа прошли мероприятия, посвященные запуску Sauvage Parfume. Звездные вечеринки отгремели в Великобритании, Италии, Ирландии, Швейцарии и других странах — в том числе и в России.
На праздник в московский ресторан пришли известные путешественники Мурад и Наталья Осман, актрисы Мария Шумакова и Аглая Тарасова, супруга рэпера Мота Мария Мельникова и другие.
Уже на днях обновленная версия легендарного аромата Sauvage Parfum появится во многих косметических магазинах нашей страны. А вы знакомы с парфюмерными композициями из этой линии?