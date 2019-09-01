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Кейт Бланшетт, Наталья Османн, Барбара Палвин и другие звезды на премьерах четвертого дня Венецианского кинофестиваля

31 августа в Италии прошел четвертый конкурсный день 76-го Венецианского кинофестиваля. В этот вечер на красной дорожке наконец появились и российские звезды — известные на весь мир путешественники Мурад и Наталья Османн. 
Моника Беллуччи
 

В последний день лета на 76-м Венецианском кинофестивале было как никогда горячо. Этому поспособствовали сразу две киноновинки. 

Сначала состоялась премьера обновленной криминальной драмы «Необратимость», главные роли в которой много лет назад сыграли экс-супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель. 

Вскоре после этого началась презентация триллера «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. 

Хоакин Феникс

Ленту про этого злодея можно смело назвать самой ожидаемой премьерой этой осени. Пока обычные зрители запасаются терпением (фильм выйдет в октябре), гостям фестиваля посчастливилось увидеть кино первыми.

Из-за невероятного ажиотажа публике пришлось занимать очередь на сеанс «Джокера» за несколько часов до начала, терпя зной и палящее солнце.

А вот знаменитостям посчастливилось попасть на премьеру без томительного ожидания в очереди. Сразу после дефиле по красной дорожке они направились в прохладный кинозал и насладились фильмом. 

На показе «Джокера» были замечены актеры Кейт Бланшетт, Николас Холт и Руни Мара, модели Барбара Палвин и Сара Сампайо и многие другие селебы. Посетили премьеру и наши соотечественники Мурад и Наталья Османн. 

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01 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Наталья Османн, Кейт Бланшетт, Барбара Палвин, Моника Беллуччи, Хоакин Феникс

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