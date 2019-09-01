Кейт Бланшетт, Наталья Османн, Барбара Палвин и другие звезды на премьерах четвертого дня Венецианского кинофестиваля

В последний день лета на 76-м Венецианском кинофестивале было как никогда горячо. Этому поспособствовали сразу две киноновинки.
Вскоре после этого началась презентация триллера «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Ленту про этого злодея можно смело назвать самой ожидаемой премьерой этой осени. Пока обычные зрители запасаются терпением (фильм выйдет в октябре), гостям фестиваля посчастливилось увидеть кино первыми.
А вот знаменитостям посчастливилось попасть на премьеру без томительного ожидания в очереди. Сразу после дефиле по красной дорожке они направились в прохладный кинозал и насладились фильмом.
На показе «Джокера» были замечены актеры Кейт Бланшетт, Николас Холт и Руни Мара, модели Барбара Палвин и Сара Сампайо и многие другие селебы. Посетили премьеру и наши соотечественники Мурад и Наталья Османн.