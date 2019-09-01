Джанабаева, Гагарина, Нюша и другие артисты поздравили школьников с Днем знаний

1 сентября школьники и студенты разных возрастов собрались в Государственном Кремлевском дворце, чтобы проводить лето и встретить новый учебный год. С Днем знаний ребят поздравили Лариса Долина, Рита Дакота и многие другие артисты.

Денис Клявер с юными артистками

Лето 2019 закончилось, наступила осень, а для школьников и студентов — еще и учебная пора. 1 сентября вся страна отмечала День знаний, по этому случаю канал Муз-ТВ устроил грандиозный концерт в Государственном Кремлевском дворце «Исполняя мечту. День знаний со звездами».



Как вы уже догадались, с праздником всех причастных поздравили популярные артисты. Так, свои хиты исполнили Полина Гагарина, Нюша, Рита Дакота, Лариса Долина, Влад Соколовский, Альбина Джанабаева и другие.

Не обошлось и без «классических» для этого дня песен. Например, «Песню первоклашки» в унисон напевал весь зал. Музыкальный вечер прошел на одном дыхании: четыре десятка номеров, море цветов, поздравлений и теплых слов стали отличным началом учебной поры.