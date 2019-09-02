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Лаура Джугелия, Василиса Кузьмина и другие звезды на завтраке Paola Ray

Кинофестиваль в эти дни проходит не только на итальянском острове Лидо, но и в Москве. Второй день Patriki Film Festival начался с завтрака создательницы бренда Paola Ray Ольги Панченко под лозунгом «Кино и мода не могут друг без друга!».
Ольга Панченко
Ольга Панченко

Режиссеры Алиса Логутенко и Василиса Кузьмина, основательница Peopletalk Лаура Джугелия и комик Дмитрий Позов встретились на днях, чтобы вместе позавтракать на Патриарших прудах, где сейчас проходит Patriki Film Festival. 

Лаура Джугелия
Лаура Джугелия

Непринужденная атмосфера, вкусная еда и бокал игристого — вот три кита, на которых держалось утреннее мероприятие. Гости обсудили модные тенденции в кино. 

Продюсер фестиваля Фатима Ибрагимбекова на собственном примере доказала, что культовые образы прошлого актуальны и сегодня — она повторила образ Джулии Робертс из «Красотки».

В конце встречи состоялся показ новой коллекции Paola Ray и небольшая фотосессия для гостей. Правильный завтрак — залог хорошего настроения на весь день. Завтракайте правильно!

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02 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова

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