«Жара»: Филипп Киркоров, Валерия, Слава и другие артисты оценили свой актерский талант в полнометражном кино

2 сентября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Жара». Показ картины посетили его актеры — Филипп Киркоров, Валерия, Иосиф Пригожин и другие.

Диана Пожарская и Эмин Агаларов

На дворе осень, но Эмин Агаларов решил продлить нам лето: 5 сентября (а во Франкфурте (Германия) — 15 сентября) на большие экраны выходит фильм «Жара». Комедия снималась в прошлом году в солнечном Баку во время музыкального фестиваля «Жара».



В съемках приняли участие не только профессиональные актеры, но и звезды шоу-бизнеса, а также журналисты (и ваша покорная слуга), пиарщики, фотографы. И вот 2 сентября все причастные собрались в кинотеатре «Октябрь», чтобы посмотреть, что из этой авантюры получилось. А получилось, забегая вперед, смешно, музыкально и интересно!

На красной дорожке появились Валерия и Иосиф Пригожин, Слава, Филипп Киркоров с детьми, Нюша и Игорь Сивов, Олег Газманов, Рита Дакота и многие другие знаменитости. Особенно удивили Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, которые, несмотря на расставание, пришли на премьеру вместе.

Со сцены Эмин Агаларов отметил, что съемки второй части картины зависят от того, насколько хорошо присутствующие примут их кинодебют. И, судя по неумолкающему смеху в зрительном зале, сиквелу быть!