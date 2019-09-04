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Fashion's Night Out 2019: Брежнева, Тарасова, Рудковская и другие модницы дали старт новому светскому сезону

3 сентября в Москве прошло знаковое модное мероприятие — Fashion's Night Out, которое вот уже 11 лет устраивает журнал Vogue Russia. Мероприятие традиционно посетили главные фэшэнисты столицы.  
Вера Брежнева
Вера Брежнева

Вот уже в 11-й раз журнал Vogue Russia дал старт модному и светскому сезону: 3 сентября в Москве прошла шопинг-ночь Fashion’s Night Out. Амбассадором VFNO 2019 стала Вера Брежнева, которая вместе с главным редактором журнала Марией Федоровой проследовала по модному маршруту «Цветной» — ЦУМ.

Для выхода в свет певица выбрала замысловатый комбинезон Louis Vuitton, а дополнили образ пояс и туфли Saint Laurent. 

Среди гостей фэшн-вечеринки были замечены многие столичные модники и, конечно, селебрити. Так, в стенах ЦУМа и «Цветного» появились Яна Рудковская (продюсер, кажется, не пропустила ни одной VFNO), Аглая Тарасова, Альбина Джанабаева, Инна Маликова, Анна Чиповская, Екатерина Стриженова и многие-многие другие.

В этот вечер у всех гостей была возможность оценить культовые часы модного Дома Chanel J12 Phantom, выпущенные ограниченным тиражом; серьги Exclame, дизайн которых разработан специально для «Модной ночи»; бьюти-новинки от YSL Beauty, Gucci Beauty, Clé de Peau Beaté и многое другое. Также на 5 этаже ЦУМа открылась экспозиция культовых обложек Vogue, где представлены самые известные работы именитых фотографов, иллюстрирующие то, как развивалась модная индустрия с 1930 годов.

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04 сентября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ооо а я то уж думала Настю из дома выпустили, а это не та Тарасова. А то 5 статей за день многовато что то.

  • Смешно смотреть, как Вера Брежнева изображает супермодель. Вместо непринуждённых поз - натужность, вместо загадочного взгляда - выражение лица "ну возьмите меня (и эти золотые сапоги впридачу)"...

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