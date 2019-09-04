Fashion's Night Out 2019: Брежнева, Тарасова, Рудковская и другие модницы дали старт новому светскому сезону

3 сентября в Москве прошло знаковое модное мероприятие — Fashion's Night Out, которое вот уже 11 лет устраивает журнал Vogue Russia. Мероприятие традиционно посетили главные фэшэнисты столицы.

Вера Брежнева

Вот уже в 11-й раз журнал Vogue Russia дал старт модному и светскому сезону: 3 сентября в Москве прошла шопинг-ночь Fashion’s Night Out. Амбассадором VFNO 2019 стала Вера Брежнева, которая вместе с главным редактором журнала Марией Федоровой проследовала по модному маршруту «Цветной» — ЦУМ.

Для выхода в свет певица выбрала замысловатый комбинезон Louis Vuitton, а дополнили образ пояс и туфли Saint Laurent.

Среди гостей фэшн-вечеринки были замечены многие столичные модники и, конечно, селебрити. Так, в стенах ЦУМа и «Цветного» появились Яна Рудковская (продюсер, кажется, не пропустила ни одной VFNO), Аглая Тарасова, Альбина Джанабаева, Инна Маликова, Анна Чиповская, Екатерина Стриженова и многие-многие другие.

В этот вечер у всех гостей была возможность оценить культовые часы модного Дома Chanel J12 Phantom, выпущенные ограниченным тиражом; серьги Exclame, дизайн которых разработан специально для «Модной ночи»; бьюти-новинки от YSL Beauty, Gucci Beauty, Clé de Peau Beaté и многое другое. Также на 5 этаже ЦУМа открылась экспозиция культовых обложек Vogue, где представлены самые известные работы именитых фотографов, иллюстрирующие то, как развивалась модная индустрия с 1930 годов.